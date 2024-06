Lando Norris geniet binnen én buiten de Formule 1 een enorme populariteit. Sinds zijn debuut in 2019 heeft de charismatische Brit een behoorlijke schare fans opgebouwd. Van chillen met Martin Garrix tot een gastrol in de Champions League finale, Norris is steeds vaker op het wereldtoneel te vinden. Experts verwachten dat de McLaren-coureur het nieuwe gezicht kan worden van de Formule 1.

LEES OOK: Nieuwe reglementen komen te vroeg voor Lando Norris: ‘Begint net spannend te worden’

Met zijn eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Miami vereeuwigde Lando Norris zichzelf in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Toch kan de 24-jarige coureur zich al een aantal jaar bij de populairste gezichten van de sport scharen. Ook in Nederland genieten de grootste Max Verstappen-fans van de goedlachse Brit. Voormalig McLaren-ontwerper Mark Preston voorspelt dat Norris in de toekomst een belangrijke rol kan gaan spelen voor de sport.

“Lando Norris kan absoluut het gezicht van de Formule 1 worden”, aldus Preston in gesprek met OLBG. “Er zijn periodes in de sport waarin je superhelden hebt”, doelde hij op grote namen zoals Lewis Hamilton en Fernando Alonso. “Maar als die met pensioen gaan heb je jonge coureurs nodig om die rol over te nemen. Zodra die jongeren een beetje succesvol worden, ontstaat er een soort sneeuwbaleffect – je ziet ze opeens overal.”

LEES OOK: Rivalen van het eerste uur: Alonso en Hamilton breken samen records

Volgens Preston is dat precies wat er nu met Norris gebeurt. “Kijk maar eens in de media”, vervolgde hij. “Je ziet het ook bij George Russell, Alex Albon en nog veel meer. Ik zie het als één groep die samen het wereldtoneel gaan veroveren.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).