Menig coureur is nog niet overtuigd van de nieuwe reglementen voor 2026. De een heeft het over te gecompliceerde aerodynamica, de ander klaagt dat de auto’s tergend langzaam zullen worden. Lando Norris is vooral bang dat de marges tussen de verschillende teams – die net beduidend aan het krimpen zijn – weer gaan groeien. “Het wordt net spannend”, aldus de McLaren-coureur.

Begin juni trok de FIA het doek van de nieuwe chassis-reglementen voor 2026. De motorplannen zijn al een tijdje bekend, maar nu weten we ook dat de auto’s significant kleiner worden. Daarbij neemt de Formule 1 straks afscheid van DRS, ten behoeve van actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugels. Lando Norris is nog niet overtuigd van de nieuwe reglementen. De geschiedenis leert immers dat een grote wijziging desastreus kan zijn voor de competitiviteit.

Norris herinnert zich de aanpassingen van 2022 en het sensationele seizoen dat daar aan voorafging. “Vóór de laatste grote reglementswijziging hadden we een van de meest spannende jaren ooit”, doelde de McLaren-coureur op 2021. Het kampioenschap werd toen in de allerlaatste race beslist. Met de nieuwe reglementen was het daaropvolgende seizoen volgens Norris lang niet zo enerverend.

De 24-jarige Brit is bang dat de geschiedenis zich over twee jaar zal herhalen. “Het begint net spannend te worden”, besloot hij. Op dit moment kunnen zeker drie teams meedingen naar overwinningen – Red Bull, Ferrari én McLaren lijken allemaal in de race voor het kampioenschap. Waar Norris klaagt over de competitiviteit, zijn andere coureurs bang dat de reglementen een hoop andere problemen met zich meebrengen.

