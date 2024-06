Lewis Hamilton (39) en Fernando Alonso (42) zijn verreweg de oudste coureurs op de grid. In 2007 troffen ze elkaar voor het eerst op het circuit – een jarenlange rivaliteit zou volgen. Inmiddels heeft het duo het record gebroken voor de langstlopende wedloop in de sport. Ondanks het feit dat beide heren debuteerden in de zeroes, zijn ze nog lang niet klaar met de Formule 1.

Wie de laatste statistieken erbij pakt, ziet dat Alonso en Hamilton al 300 Grands Prix lief en leed delen. De rivaliteit begon nota bene binnen hetzelfde team – Hamilton kwam als McLaren-rookie naast regerend wereldkampioen Fernando Alonso terecht. Na een onstuimig jaar eindigden de coureurs op gelijke hoogte in het kampioenschap, vlak achter kampioen Kimi Räikkönen. Alonso zou daarna terugkeren naar Renault en de rest is geschiedenis.

Alonso en Hamilton hebben met hun 300 confrontaties het record in handen voor de langstlopende rivaliteit in de Formule 1. De strijd tussen Hamilton en Vettel (298 gedeelde races) staat op de de tweede plek, gevolgd door Alonso versus Räikkönen (291 gedeelde races). Aangezien geen van beiden binnenkort pensioneert, zal hun voorsprong alleen maar groter worden.

Alonso heeft zich tot en met 2026 verbonden aan Aston Martin en Hamilton gaat het tot die tijd bij Ferrari proberen. Ervan uitgaande dat het seizoen van 2026 ook weer 24 races telt, zullen de twee straks 363 Grands Prix hebben gedeeld.

