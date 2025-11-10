Lando Norris kijkt terug op een dominant weekend in São Paulo. Tweemaal veroverde de Britse coureur poleposition – zowel in de sprintrace als in de hoofdrace – en tweemaal kwam hij als eerste over de streep. Daarmee verstevigde hij zijn voorsprong in het kampioenschap. Waar hij aan het begin van het seizoen nog kostbare fouten maakte en onderdeed voor teamgenoot Oscar Piastri, verklaart Norris dat hij nu vooral gefocust is op zichzelf – en met succes.

In de afgelopen Grands Prix verkeerde Norris in absolute topvorm. Vier keer op rij eindigde hij op het podium en twee keer op rij ging hij er met het maximale aantal punten vandoor. In aanloop naar de seizoensfinale – het laatste drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi – heeft hij een voorsprong van 24 WK-punten op Piastri. Eerder dit jaar had de Australiër echter vaak de overhand. Na afloop van zijn zege in São Paulo legde Norris uit wat er is veranderd.

“Ik negeer iedereen die onzin praat”, lachte Norris na afloop op de grid. Even later werd hij tijdens de officiële FIA-persconferentie gevraagd om toelichting. “Er zijn altijd mensen die je proberen neer te halen”, aldus een openhartige Norris. “Dat is heel normaal. Als je op een groot podium staat, hebben veel mensen iets over je te zeggen – en proberen ze soms de mening van anderen te beïnvloeden.”

Boegeroep

“Het gejuich én het boegeroep – je hoort het nog steeds”, vervolgde hij. Zowel in Mexico-Stad als in São Paulo werd Norris na zijn overwinning getrakteerd op een fluitconcert. “Het is niet het leukste wat er is. Maar ik denk dat ik de afgelopen maanden goed ben omgegaan met dat soort dingen. Natuurlijk hecht ik waarde aan de meningen van anderen en aan hoe ik word neergezet in de media”, benadrukte hij. “Ik gaf er – zeker aan het begin van het jaar – waarschijnlijk te veel om. Dat had niet zo’n goede invloed. Maar ik heb geleerd om ermee om te gaan.”

LEES OOK: Hamilton na rampweekend Brazilië: ‘Dit seizoen is een nachtmerrie’

“Dat wil niet zeggen dat ik eraan toegeef”, zei hij met klem. “Ik wil nog steeds een goede indruk maken. Ik wil nooit onbeleefd overkomen of iets dergelijks, maar tegelijkertijd wil ik mijn punt kunnen maken en staan voor waar ik in geloof. Dat is een wijze les geweest; trouw blijven aan jezelf, zelfvertrouwen houden en durven zeggen wat je denkt. Uiteindelijk draait het erom dat je het koppie erbij houdt en je blijft focussen op jezelf.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.