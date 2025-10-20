Het hoogtepunt van de afgelopen GP van de Verenigde Staten was wellicht het duel tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Laatstgenoemde pareerde in de beginfase van de race de aanvallen van de Brit om zijn tweede plaats te verdedigen – en dat deed hij met verve. Meerdere malen riskeerde Norris zelfs een tijdstraf doordat hij zijn auto buiten de baan plaatste. Achteraf haalde de McLaren-coureur fel uit naar de regels omtrent baanlimieten.

Norris’ race-ingenieur, Will Joseph, moest hem meermaals waarschuwen dat hij de zogeheten track limits had overschreden. In het kielzog van Leclerc ging de Brit drie keer buiten de lijnen. Nog één overtreding, en de stewards hadden hem een tijdstraf moeten geven. Na afloop verklaarde hij dat hij zich niet kon vinden in de FIA-regels omtrent baanlimieten. “Een van die overtredingen kwam doordat ik gewoon aan het racen was”, zei hij tegenover de pers in Austin. “Dit is echt een van de meest onnozele regels die we hebben.”

‘We zijn hier om te racen’

“We zijn hier om te racen, maar zodra je te veel racet, word je daarvoor bestraft”, vervolgde hij kritisch. “Ik kreeg nota bene een waarschuwing omdat ik buitenom probeerde te gaan en daarbij juist tijd verloor op Leclerc. Het maakt dus niet uit of je aan het aanvallen bent of niet – je wordt toch gestraft. Het heeft mijn leven in ieder geval een stuk lastiger gemaakt.” Uiteindelijk wist Norris de Ferrari-coureur alsnog te passeren, maar toen had titelrivaal Max Verstappen al een té grote voorsprong opgebouwd om nog mee te dingen naar de zege. Red Bull-topadviseur Helmut Marko was Leclerc in elk geval dankbaar voor diens verdedigingswerk.

Volgens Norris speelde ook de wind in Austin hem parten, wat het extra lastig maakte om binnen de baanlimieten te blijven. “Vooral in bocht 19, met al die wind, was het best inconsistent”, legde hij uit. “Dan is het moeilijk om continu op de limiet te rijden zonder fouten te maken. In het begin ging ik duidelijk een paar keer over de schreef, dus aan het einde van de race moest ik wat voorzichtiger zijn – ik wist dat ik me geen straf kon veroorloven. Maar ik heb de risico’s genomen die ik móést nemen.”

