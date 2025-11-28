Lando Norris kan zich tijdens het aankomende sprintweekend in Qatar voor het eerst tot kampioen kronen. De Britse coureur leidt het klassement met een voorsprong van 24 WK-punten op zowel Max Verstappen als teamgenoot Oscar Piastri. Zodoende kan hij de titelstrijd al op het Losail International Circuit beslissen. Lees hier wat Norris moet doen om dit weekend het kampioenschap te claimen!

Zoals gezegd bedraagt het verschil tussen Norris en zijn rivalen Verstappen en Piastri slechts 24 punten. Na afloop van de GP van Las Vegas waren de onderlinge verschillen aanvankelijk groter, maar zowel Norris als Piastri werd gediskwalificeerd. Het zogeheten skid block onder beide auto’s was te ver afgesleten als gevolg van overdadig porpoising. Hierdoor gingen beide McLaren-coureurs met lege handen naar huis. Toch kan Norris nog steeds kampioen worden tijdens het sprintweekend in Qatar.

Hoe wordt Lando Norris kampioen in Qatar?

Na Qatar reist het Formule 1-circus naar Abu Dhabi voor de seizoensfinale op Yas Marina, een regulier raceweekend waarin maximaal 25 punten te verdienen zijn. Doordat het verschil tussen Norris en zijn rivalen nog altijd 24 punten bedraagt, wordt hij dus kampioen als hij in Qatar twee punten méér scoort dan zowel Verstappen als Piastri.

De opdracht oogt eenvoudig: vóór Verstappen en Piastri finishen en zoveel mogelijk punten pakken. Omdat Qatar een sprintweekend is, kan de Brit op twee dagen punten innen. Op zaterdag kan hij het kampioenschap echter nog niet winnen, daarvoor is de marge te klein. Maar zelfs als Norris de sprintrace afsluit op een bescheiden zesde plaats, kan hij met een overwinning op zondag alsnog de titel pakken, ongeacht waar Verstappen en Piastri eindigen. Stoot de Brit zijn Nederlandse rivaal van de troon? De tijd zal het leren.

