Lando Norris veroverde tijdens de slotrace in Abu Dhabi zijn eerste Formule 1-kampioenschap. Met een minimale marge van twee WK-punten versloeg hij titelhouder Max Verstappen. Hij gaat de geschiedenisboeken in als de 35e wereldkampioen in de sport en de elfde uit het Verenigd Koninkrijk. Binnenkort krijgt hij zijn felbegeerde trofee uitgereikt, maar dat is niet de enige eer die hem te beurt valt: Norris mag volgend jaar nummer 1 voeren.

Startnummer 1 is ieder jaar gereserveerd voor de regerend wereldkampioen. Zo racete Max Verstappen, die in 2021 zijn eerste titel won, de afgelopen drie seizoenen met nummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Daarvoor reed hij steevast met nummer 33. Overigens is het niet verplicht om nummer 1 te gebruiken; zo koos Lewis Hamilton tijdens zijn kampioensjaren steevast voor 44, het nummer dat hij al sinds zijn karttijd draagt.

Gaat Norris met nummer 1 racen?

De vraag is of Lando Norris daadwerkelijk met nummer 1 wil rijden. Als kersvers wereldkampioen staat het hem vrij om zijn huidige nummer 4 in te ruilen. Norris koos dat nummer bij zijn Formule 1-debuut in 2019. Aanvankelijk had hij willen rijden met nummer 11, maar dat werd destijds al gebruikt door Sergio Pérez. Sindsdien is nummer 4 nauw verweefd met Norris en zijn persoonlijke merk: het zit in zijn logo en komt terug in tal van sponsoruitingen. De tijd zal uitwijzen of hij het voorlopig wil verruilen voor het kampioensnummer.

Max Verstappen moet intussen verplicht overstappen op een ander startnummer. In de tweede seizoenshelft werd hem al gevraagd welk nummer hij volgend jaar zou willen voeren, mocht hij de titel verliezen. Zijn voorkeur gaat uit naar 3, het nummer dat hij van oudsher gebruikte. Bij zijn Formule 1-debuut moest hij echter uitwijken naar 33, door teamgenoot Daniel Ricciardo. “Voor nummer 3 moet je goedkeuring krijgen; het is nog niet vrij vanwege Daniel”, legde Verstappen uit voorafgaand aan de GP van Las Vegas. Een nummer blijft tot twee jaar na het vertrek van een coureur gereserveerd. “Maar het is wel mijn lievelingsnummer, dus we moeten kijken of het kan”, voegde hij eraan toe. Nieuwe regels rond startnummers zouden Verstappen mogelijk kunnen helpen.

