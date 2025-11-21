Max Verstappen moet volgend jaar mogelijk met een nieuw racenummer rijden. De afgelopen drie jaar mocht hij – als regerend kampioen – met nummer één van start gaan, maar die eer gaat in 2026 mogelijk aan hem voorbij. In aanloop naar de GP van Las Vegas flirtte Verstappen met racenummer 3, het getal dat hij ten tijde van zijn debuut al had willen gebruiken, maar dat toen bezet was door Ricciardo. Hij onthulde bovendien dat hij destijds ook een ondeugender nummer overwoog.

In aanloop naar de GP van Las Vegas en de laatste triple header van het seizoen staat Max Verstappen nog 49 punten achter WK-leider Lando Norris. Derhalve is de kans groot dat de Red Bull-coureur dit jaar naast de titel grijpt. In dat geval moet Verstappen volgend jaar een nieuw racenummer kiezen; nummer één is voorbehouden aan de regerend kampioen. In gesprek met de Nederlandse pers deelde hij zijn overwegingen.

Nummer 3

Het liefst zou Verstappen met racenummer 3 rijden, het nummer dat hij ook wilde gebruiken tijdens zijn Formule 1-debuut. Toen was dat echter bezet door Daniel Ricciardo en moest de Nederlander genoegen nemen met 33. Mogelijk gaat hij volgend jaar wél gebruikmaken van nummer 3. “Daar moet ik wel eerst goedkeuring voor krijgen”, legde Verstappen uit. “Dat nummer is officieel nog niet vrij, omdat Daniel nog geen twee jaar uit de Formule 1 is.”

Verstappen onthulde dat hij ooit ook flirtte met een schunnig racenummer. “Ik wilde eigenlijk 69, maar mijn vader zei: ‘Dat is geen goed idee'”, lachte de Limburger. Toch heeft 69 volgens hem ook zo zijn voordelen. “Dat nummer staat altijd goed in beeld, ongeacht hoe je rijdt”, aldus Verstappen. “Dus het zou erg goed zijn voor de foto’s en de marketing. Dat geldt ook voor petjes; hoe je ze ook draagt, het blijft 69. Helaas heb ik dat nog niet gehad, 69 … als racenummer”, besloot hij met een grijns.

