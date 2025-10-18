Lando Norris moest de pole position in de kwalificatie voor de GP Verenigde Staten aan Max Verstappen laten, maar dat deerde de Brit geen moment. “Starten vanaf P2 is goed, het had veel slechter gekund.”

Waar teamgenoot Oscar Piastri slechts zesde werd, veroverde Norris een plek op de eerste startrij. Dat biedt perspectief voor de McLaren-coureur in de strijd om de titel: hij kan inlopen op koploper Piastri. Maar, zo weet Norris, de al in de sprintrace zegevierende Verstappen is in aantocht. “Max is snel. Ik worstelde daarentegen, vrijdag was ik meer op mijn gemak. Misschien dat het door de wind komt, maar ik had moeite tijdens de kwalificatie om een goede ronde te rijden.”

En dus zat de eerste startpositie er volgens Norris geen moment in. “Ik was kansloos voor pole”, was de veelzeggende conclusie van de Brit. “En nu maar hopen dat ik niet geraakt wordt na de start. Ik hoop op een mooie strijd met Max.”

