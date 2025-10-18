Met de zege in de sprintrace is Max Verstappen uiteraard in zijn nopjes, maar toch moet er volgens hem nog het nodige gebeuren bij Red Bull voor de kwalificatie en de GP op zondag. “Het zal wel iets beter moeten om McLaren ook dan te kunnen verslaan.”

Er is daarvoor meer nodig dan wat de RB21 te bieden had in de sprintrace, aldus Verstappen. “De start was goed, daarna was er het incident achter me in bocht 1.” Hij zag hoe McLaren-coureurs en titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri daardoor uitvielen. “Het duurde na de safety car vervolgens een paar ronden om de echte snelheid te vinden in de auto. We moeten nog wel even uitzoeken hoe dat zit, voor de kwalificatie en de race op zondag.”

Met name de achterkant van de auto leek niet te doen wat Verstappen en zijn team graag willen. Maar zorgen maakt hij zich niet. “We gaan kijken, we hebben wel wat ideeën om er wat aan te doen.”

