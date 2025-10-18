Zelf winnen en titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris die de finish niet halen; voor Max Verstappen kent de sprintrace van de GP Verenigde Staten een gedroomde afloop. De Nederlander loopt door de zege acht punten in op het McLaren-duo.

De sprintrace in vogelvlucht:

ROINDE 1/19: Chaos in bocht 1! Polesitter Verstappen kent een sublieme start, achter hem worden zowel Norris als Piastri uitgeschakeld. Nico Hülkenberg, gestart als vierde, zit namelijk ingeklemd tussen Fernando Alonso en Piastri en die laatste wordt getorpedeerd door de Duitser. Piastri raakt bij het neerkomen op zijn beurt teamgenoot Norris. Voor beide McLarens is het einde sprintrace. Tijd voor de safety car!

RONDE 6/19: De race wordt hervat, Verstappen leidt voor George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De top-8 wordt gecomplementeerd door Alexander Albon, Yuki Tsunoda en Oliver Bearman.

RONDE 8/19: Het gevecht om de koppositie is in volle gang: Russell probeert Verstappen te verschalken, maar schiet door en mist de bocht. Verstappen kan geen kant op, maar het loopt goed af en de Nederlander behoudt de leiding.

RONDE 10/19: Lewis Hamilton is Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de baas in een gevecht om plek vier. Ondertussen bekijken de stewards de actie van Russell, om al snel te concluderen dat er geen verdere actie of straf nodig is.

RONDE 14/19: Verstappen heeft de smaak te pakken, hij heeft een mooi gaatje geslagen naar Russell. Die is na zijn eerste inhaalpoging geen moment meer in de buurt gekomen van de Nederlander. Verderop de baan is Bearman in gevecht met Kimi Antonelli om het laatst beschikbare puntjes. Leuk detail: de beide rookies, van respectievelijk Haas en Mercedes, waren vorig jaar bij Prema in de Formule 2 nog teamgenoten.

RONDE 17/19: Daar is de tweede safety car van de race. Die is het gevolg van een enorme ketser van Lance Stroll. Die gaat in zijn Aston Martin volledig de mist in bij bocht 1, de Canadees ramt Esteban Ocon (Haas) van de baan.

RONDE 19/19: De race finisht met de safety car nog op de baan. Verstappen pakt de winst en daarmee acht punten in de sprintrace: hij verkleint de achterstand in het WK op Norris naar 36 punten en de achterstand op Piastri verkleint hij naar 55 punten. Achter Russell mag Sainz zich de nummer 3 van de sprintrace noemen. De rest van de punten gaan naar achtereenvolgens Hamilton, Leclerc, Albon, Tsunoda en Antonelli. Bearman komt weliswaar als achtste over de finish, maar heeft een straf van 10 seconden aan zijn broek hangen.

De kwalificatie voor de race van zondag gaat vanavond om 23.00 van start (Nederlandse tijd).

