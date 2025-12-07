Lando Norris heeft zijn eerste wereldtitel gewonnen! De Brit had al genoeg aan een podiumplaats in Abu Dhabi, en heeft met zijn derde plaats zijn jeugddroom in vervulling laten gaan. Naaste rivalen Max Verstappen en Oscar Piastri eindigden respectievelijk op de eerste en tweede plaats. De Brit kon zijn tranen niet inhouden na de race: ‘Nu weet ik hoe Max zich voelt’.

Het heeft 152 Grands Prix geduurd voor Lando Norris, maar hij heeft zijn eerste wereldtitel binnen. Iets waar de Brit al op vroege leeftijd van droomde, vertelde hij nog voorafgaand aan de GP Abu Dhabi. “Lando, dit is Zak (Brown, red.) van McLaren. Spreek ik met de wereldkampioen?” met die woorden bevestigt de McLaren-CEO het nieuws aan de coureur. De Brit is dan al in tranen.

“Ik heb al een tijdje niet zo gehuild”, zegt de kersverse wereldkampioen even later tegen interviewer David Coulthard. “Het was een lange reis.” Norris begint vervolgens met het bedanken van zijn team. “En daarnaast ook mijn ouders, mijn moeder en vader, iedereen die mij vanaf het begin af aan al steunt. Ik ben nu zo’n watje”, verzucht de Brit vervolgens. “Ik vind je er als een winnaar uitzien”, stelt Coulthard hem gerust.

‘Nu weet ik hoe Max zich voelt’

“Het voelt geweldig”, vervolgt Norris. “Nu weet ik hoe Max zich voelt. Ik wil hem ook feliciteren, en Oscar. Het was een waar genoegen om tegen mijn twee grootste titelrivalen te mogen racen. Het was een eer, en ik heb veel van ze geleerd. Ik heb ervan genoten, het is een lang jaar geweest. Maar het is ons gelukt.”

Ondanks dat Norris zich vooral op de race zelf wilde concentreren in Abu Dhabi, geeft hij naderhand toe dat het winnen van het kampioenschap toch wel door zijn gedachten spookte. “Het was een lange race, en we hebben al eerder gezien dat er van alles kan gebeuren in de Formule 1. Ik bleef mijn best doen tot de laatste rondes. Ik wilde vechten tot het einde. Zo verliep het hele seizoen al eigenlijk, zeker met Max en later Oscar op mijn hielen. Ze maakten mijn leven zeker moeilijker dit jaar, maar ik ben blij.”

Het enige moment tijdens de verdere Grand Prix waarop de titel van Norris in gevaar kwam, was toen de Brit werd onderzocht voor zijn inhaalactie op Yuki Tsunoda. “Ik had geen idee”, geeft Norris toe dat hij het onderzoek van de stewards niet heeft meegekregen. “Ik maakte me er geen zorgen over. Ik geniet van het moment. Niet veel mensen maken mee wat ik nu meemaak. Ik ben gewoon ontzettend blij.”

