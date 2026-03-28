Lando Norris erkent dat hij tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan niet op zijn best was. De Brit reed naar de vijfde tijd in Suzuka, maar ziet teamgenoot Oscar Piastri op de derde plek voor zich. Door een moeizame voorbereiding stelt Norris dat hij het hele weekend al achter de feiten aanloopt. “Ik ben het hele weekend bezig met een inhaalslag”, aldus Norris.

Lando Norris start de race in Japan vanaf de vijfde positie, maar benadrukt dat hij vooral veel rijtijd heeft verloren op vrijdag in vergelijking met Oscar Piastri. Door een hydraulisch lek en het vervangen van de elektromotor, kon de regerend wereldkampioen minder kilometers rijden dan gepland, wat volgens hem direct invloed had op zijn voorbereiding. “Het is nieuwe auto, nieuw asfalt en een sneller circuit, dus je moet je rijstijl aanpassen. Niet rijden, kost nu zeker meer dan voorheen”, vertelde Norris in de paddock in Suzuka.

‘Het had slechter kunnen zijn’

Norris kijkt wel terug naar een kwalificatie waar hij de auto steeds beter begon te begrijpen, maar hij ziet altijd nog verbeterpunten. “Ik ben tevreden met de vijfde plek, maar het gat naar de coureurs voor me is nog behoorlijk groot. Ik ben dus niet volledig tevreden”, aldus de Brit. “Ik heb niet het gevoel dat ik in topvorm was en alles eruit heb gehaald. In mijn laatste ronde maakte ik een paar foutjes en tegenwoordig wordt dat sneller afgestraf. Ik zat dichtbij Charles (Leclerc, red.) en dat kleine gat doet pijn. Het had beter gekund, maar ook zeker slechter.”

De regerend wereldkampioen geeft aan dat hij vooral achterloopt vanwege de problemen die hij heeft sinds vrijdag. “Ik heb verschillende dingen geprobeerd met de afstelling en begon de auto steeds beter te begrijpen. Het zijn kleine details. Ik ben het hele weekend bezig geweest met een inhaalslag. Ik heb geen long runs kunnen doen en weinig met veel brandstof gereden. Ik heb tot nu toe geen geluk gehad.”

‘Geduld hebben’

Toch blijft Norris optimistisch richting de rest van het seizoen. Hij kijkt terug met Sky Sports F1 naar het seizoen van 2024, waarin McLaren aan het begin van het seizoen veel punten achterliep. Uiteindelijk gingen ze alsnog weg uit Abu Dhabi als constructeurskampioen. “We richten ons nu op het podium en daarna op overwinningen. De punten komen vanzelf wel. De laatste twee kampioenschappen en vorig jaar het coureurskampioenschap hebben we gewonnen, omdat we de beste auto konden ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat dit jaar weer kunnen doen, alleen het kost gewoon tijd. We moeten geduld hebben”, besloot de 26-jarige Brit.

