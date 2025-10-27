Lando Norris schreef zondag op overtuigende wijze de GP van Mexico-Stad op zijn naam. Vanaf poleposition reed de Brit onbedreigd naar de overwinning. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Tijdens de interviews na afloop, maar ook tijdens de podiumceremonie, werd hij uitgefloten door de Mexicaanse fans. Het leverde enigszins ongemakkelijke beelden op, maar zelf bleef Norris nuchter onder het boegeroep.

Triomfantelijk stapte Lando Norris zondag uit zijn McLaren. Tijdens de Mexicaanse GP stond er duidelijk geen maat op de 25-jarige Brit; met een voorsprong van ruim dertig seconden stelde hij zijn tiende Grands Prix-overwinning veilig. Bovendien heroverde hij met zijn eerste plaats de leiding in het klassement – teamgenoot Oscar Piastri werd met één punt verbeterd. Toch werd hij na deze overwinning getrakteerd op een pijnlijk fluitconcert – de joelende Mexicaanse fans overstemden de traditionele post-race interviews.

Zelf bleef Norris nuchter onder het boegeroep. In de luwte van de FIA-persconferentie legde hij uit dat hij het alleen maar kan weglachen. “Zo werkt sport soms”, zei hij, zijn schouders ophalend. “Ik kan eigenlijk niet stoppen met lachen als ik word uitgejoeld. Ik denk dat dat het juist leuker maakt. Natuurlijk heb ik liever dat ze voor me juichen”, voegde hij eraan toe. “Ik kan het boegeroep niet echt verklaren, maar het is prima als ze ermee doorgaan.”

Norris krijgt de titel cadeau?

Een Mexicaanse journalist probeerde uit te leggen dat onder de lokale fans het gevoel leeft dat Norris de titel cadeau krijgt van McLaren. De papaja’s werden eerder dit seizoen al beschuldigd van het voortrekken van de Brit. Norris reageerde dat zijn team het kampioenschap altijd eerlijk benadert en dat hij absoluut geen voorkeursbehandeling krijgt. “Het is prima als ze dat willen denken”, zei hij, een tikkeltje ontdaan. “Dat is hun goed recht. Maar weet dat wij als team zo eerlijk mogelijk proberen te spelen.”

LEES OOK: ‘McLaren en Mercedes hebben budgetplafond overschreden, FIA-oordeel volgt binnenkort’

Hij verwees ook naar eerdere teamorders van McLaren, waaronder het beruchte bevel in Monza, waar Piastri Norris moest laten passeren na een langzame pitstop van de Brit. “Vorig jaar liet ik Oscar in Hongarije ook passeren”, verdedigde hij zichzelf. “En dat was volledig terecht. In dit geval was het ook juist dat ik erlangs mocht in Italië.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.