FIA-president Mohammed Ben Sulayem grapte vrijdagavond op het FIA-gala in Tasjkent, Oezbekistan, dat hij Lando Norris eigenlijk een boete van 5.000 euro wilde opleggen. De kersverse wereldkampioen Formule 1 liet zich tijdens zijn dankwoord het ‘F-woord’ vallen, een vergrijp waar de FIA-president eerder juist sancties voor had opgelegd, onder andere aan Max Verstappen.

Norris ontving tijdens de ceremonie officieel zijn wereldkampioenstrofee, nadat McLaren eerder op de avond al de constructeurstitel in ontvangst had genomen en teamgenoot Oscar Piastri werd gehuldigd voor zijn derde plaats in het coureurskampioenschap. Bij het betreden van het podium werd Norris eerst speels door Ben Sulayem door de haren gehaald, waarna hij werd uitgenodigd om zijn titel toe te lichten.

In zijn toespraak keek Norris terug op het seizoen en op de onderlinge strijd binnen McLaren. “Oscar heeft het me zeker niet makkelijk gemaakt. We hebben de afgelopen drie jaar een geweldige rivaliteit gehad,” aldus de Brit. Ook de druk van buitenaf kwam aan bod. “In de tweede seizoenshelft kwam Max dichterbij en zette hij ons als team onder druk. Dat leverde mooie momenten op.”

‘Kan boete gelukkig betalen’

Norris noemde onder meer zijn overwinningen in Monaco en op Silverstone als hoogtepunten, maar gaf ook toe dat het seizoen niet foutloos verliep en dat er de nodige uitglijders werden gemaakt, zowel door hem als het team. Daarbij gebruikte hij de uitdrukking ‘fucked up‘, waarop hij zich vrijwel direct verontschuldigde. “Sorry, ik krijg hier vast een boete voor, maar die kan ik nu gelukkig betalen,” grapte Norris.

Ben Sulayem reageerde later met een kwinkslag. “Ik wilde je een boete geven, maar nu denk ik dat je het geld nodig hebt om je kapsel te herstellen, na wat ik ermee heb gedaan,” aldus de FIA-president tegen Lando Norris.

