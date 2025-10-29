Lando Norris heeft toegegeven dat hij dit jaar wel degelijk heeft getwijfeld aan zijn titelkansen. De Brit was in het verleden al openhartig over zijn zelfvertrouwen en mentale gezondheid. De laatste Grands Prix verkeerde hij echter in topvorm, en inmiddels prijkt zijn naam weer bovenaan het klassement. Toch is hij zich terdege bewust van de dreiging van teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Het doel voor de resterende races is duidelijk: “Mijn koppie erbij houden.”

In de aanloop naar het huidige Formule 1-seizoen gold Norris als dé titelfavoriet. In de eerste races maakte hij die belofte waar door meteen de leiding te pakken in het kampioenschap. Maar na een reeks teleurstellende resultaten in Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami verloor hij die koppositie aan Piastri, die koelbloedig zijn voorsprong in de titelrace uitbreidde. Een uitvalbeurt in Zandvoort betekende een nieuw dieptepunt, maar sindsdien werkte Norris aan een indrukwekkende inhaalslag – na de Nederlandse GP is hij telkens vóór zijn teamgenoot geëindigd.

Na zijn overwinning in Mexico, waarmee hij de leiding in het WK heroverde, kreeg Norris de vraag of hij dit jaar ooit aan zichzelf had getwijfeld. “Soms, zeker aan het begin van het jaar”, reageerde hij tegenover Sky Sports. “Ik wil de schuld nooit afschuiven op mijn auto. Oscar (Piastri, red.) won immers met hetzelfde materiaal, dus dat was geen excuus. Ik kreeg de smaak gewoon niet te pakken en vond geen manier om het te laten werken.”

‘Verstappen loopt nog steeds in’

“Nu zoek ik naar andere oplossingen om het te laten werken”, zei Norris over zijn recente opmars in het kampioenschap. “Zo simpel is het. Natuurlijk geeft dat veel vertrouwen, maar één goede race kan me echt niets schelen. Dat zegt helemaal niets. Twee, drie, vier goede races op rij – dát telt. Gelukkig waren de afgelopen maanden goed.”

Toch is de titelstrijd nog lang niet beslist. Met nog vier Grands Prix op de kalender bedraagt het verschil met Piastri slechts één punt, en ook Max Verstappen vormt nog altijd een serieuze bedreiging. “Max loopt nog steeds in”, benadrukte Norris. “Ik heb nu één goed weekend gehad, maar Max heeft me de afgelopen maanden nog steeds ingehaald. Dus ja, ik moet mijn koppie erbij houden.”

