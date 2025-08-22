Lando Norris mag als McLaren-coureur racen met de MCL39, de meest competitieve Formule 1-bolide van dit moment. In zijn vrije tijd heeft hij echter ook genoeg dure auto’s om de straten van Monaco onveilig te maken. Gedurende zijn zeven seizoenen in de Formule 1 heeft Norris een indrukwekkend wagenpark opgebouwd. In een podcast vertelt de 25-jarige Engelsman over zijn voorliefde voor auto’s en zijn bijzondere collectie.

Nu de Formule 1 een paar weken stilligt, schoof Norris aan bij de Quadcast, de podcast van zijn eigen Quadrant-mediabedrijf. In een luchtig gesprek sprak de McLaren-coureur over zijn leven naast de baan. Daarbij gaf hij schoorvoetend toe dat hij inmiddels minstens zestien auto’s bezit. Desgevraagd wees hij zijn Lamborghini Miura aan als favoriet. “Ik hou meer van historische auto’s dan van moderne”, aldus Norris. “De auto die het meest voor me heeft betekend en waar ik het meest trots op ben, is mijn Miura. Ik vind het een van de mooiste auto’s ooit gemaakt.”

Gedeelde passie

Norris’ klassieke Lamborghini is een van de slechts 762 geproduceerde exemplaren. Naar verluidt is het specifieke model van de Brit ruim twee miljoen euro waard. “Het was mijn eerste echte cadeau aan mezelf”, verdedigde Norris zijn aankoop. “Ik dacht: ‘Ik ga mezelf verwennen en een prachtige auto kopen.'” Vorig jaar arriveerde hij tijdens zijn thuisrace in Silverstone in een chromen Shelby Cobra, eveneens een opvallende en peperdure bolide. “Sommige auto’s móét ik gewoon hebben”, grijnsde Norris. “Zoals die Cobra bijvoorbeeld. Toen ik ermee naar Silverstone reed, dacht ik: ‘Dit is de coolste auto ooit.’ Er zijn weinig auto’s die zoveel herrie maken.”

De negenvoudig racewinnaar groeide op met een passie voor auto’s, zo legde hij uit. “Toen hij jonger was, was mijn vader al dol op auto’s”, vertelde Norris. “Hij had er echt een voorliefde voor. En die passie delen we nu samen. We reizen samen de wereld rond – vooral mijn vader bezoekt veel races. Ik mag echt zijn droom waarmaken. Daarom is hij waarschijnlijk zo dol op mij”, grapte Norris tot slot. Andere auto’s in zijn collectie zijn onder meer een McLaren 765LT, een gepimpte McLaren P1, een klassieke Ferrari F40 en een Porsche Carrera GT. De totale waarde van zijn wagenpark wordt geschat op ruim tien miljoen euro.

