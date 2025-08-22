McLaren-teambaas Andrea Stella wil koste wat kost voorkomen dat er binnen zijn team één almachtige stem ontstaat. Volgens de Italiaan draait het succes van de papaja’s – die dit seizoen over de meest dominante auto op de grid beschikken – juist om samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Het collectief bepaalt, en met succes.

“De eerste stap was het team in kaart brengen en vaststellen wat wel en niet WK-materiaal was”, vertelde Stella aan Autosport.com over de basis van het McLaren-succes. “Daarnaast moesten we bepalen wie de belangrijkste leiders zijn binnen hun eigen vakgebied. Tot slot moesten we vertrouwen kweken in een model dat gebaseerd is op samenwerking.” Onder leiding van Stella voerde McLaren een ingrijpende herstructurering door. De traditionele rol van technisch directeur werd opgesplitst in drie pijlers: Neil Houldey werd hoofdingenieur, Peter Prodromou chef aerodynamica en Mark Temple kreeg de leiding over de performance-tak. Later werd Rob Marshall – voormalig Red Bull-ingenieur – aan de formatie toegevoegd.

“Ik herinner me nog dat, toen we aankondigden dat we van één naar drie technisch directeuren zouden gaan, er zoveel vragen waren over wie de beslissingen zou nemen”, aldus Stella. “Voor mij is dat nooit een probleem geweest. Ik ben zo collaboratief ingesteld dat alleenheersers simpelweg geen plek aan tafel hebben. Beslissingen moeten genomen worden door een kritische massa, niet door één dictator die de knopen doorhakt. Zak (Brown, CEO, red.) heeft hier altijd in geloofd. Ook met de komst van Rob Marshall is die dynamiek niet veranderd.”

‘Titel voor het collectief’

De McLaren-teambaas benadrukte dat het succes van dit model valt of staat met gedrag en cultuur. “De culturele basis en gedragskenmerken mogen nooit verslechteren, anders gaat dit model eronder lijden”, legde hij uit. “Het vereist veel betrokkenheid en inzicht in wat er binnen het bedrijf speelt om op deze manier te kunnen werken. Daardoor zijn het ook de menselijke interacties die betekenis geven aan wat we bereiken als team.”

De afgelopen twee jaar heeft McLaren aanzienlijke successen geboekt. In 2024 veroverde het team onder leiding van Stella de eerste constructeurstitel in ruim twintig jaar. Dit seizoen stevenen de papaja’s af op zowel het kampioenschap bij de teams als de rijderstitel. “Bijdragen aan het kampioenschap van McLaren is absoluut een hoogtepunt geweest”, besloot Stella trots. “Niet alleen vanwege de nalatenschap van dit team, maar ook door de duizenden mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik heb veel kampioenschappen meegemaakt, maar dit was bijzonder – iedereen was zo verheugd, omdat we dit echt als collectief hebben bereikt. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, en dat is ontzettend bevredigend.”

