Lando Norris heeft in aanloop naar de GP van Oostenrijk uitgebreid teruggeblikt op zijn botsing met teamgenoot Oscar Piastri tijdens het raceweekend in Canada. De Brit benadrukte dat er ‘veel gesprekken’ zijn gevoerd binnen het McLaren-kamp en dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich heeft genomen. Hij betreurt het dat hij zoveel fouten maakt, in tegenstelling tot zijn ogenschijnlijk ontspannen teamgenoot.

In de slotfase van de GP van Canada deed Norris een verwoede poging om Piastri in te halen. Een wanhopige inhaalactie eindigde in een botsing, waardoor Norris moest opgeven en Piastri uiteindelijk als vierde over de streep kwam. De Australiër verstevigde daarmee zijn positie in het kampioenschap, terwijl Norris gefrustreerd en schuldbewust uitviel. “Er zijn veel gesprekken geweest”, verzuchtte hij tegenover de media in Oostenrijk. “Het waren niet de vrolijkste gesprekken, maar ze moesten gevoerd worden. Ik heb vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ik een inschattingsfout had gemaakt en dat ik de schuld op me nam.”

Volgens Norris was de botsing een wake-upcall binnen McLaren, maar wel een die het team uiteindelijk hechter heeft gemaakt. “Veel dingen zijn beter uitgepakt dan je misschien zou verwachten”, verklaarde hij. “Het is een goede uitkomst. Door een ongelukkige situatie is er veel geleerd en staan we er sterker voor dan voorheen.” De fout raakte hem diep, vooral omdat de relatie met het team én met Piastri onder druk kwam te staan. “Het kostte me tijd om het te verwerken, want mijn team betekent alles voor me”, gaf hij toe. “Zij zijn de mensen die me een kans in de Formule 1 hebben gegeven. Wat er in Montréal gebeurde, was ontzettend pijnlijk. Het laatste wat ik wil, is een incident met mijn teamgenoot.”

Norris: ‘Piastri is meer op zijn gemak’

Hoewel de emoties hoog opliepen, blijft de samenwerking met Piastri volgens Norris stevig overeind. De crash heeft volgens hem niet geleid tot strengere teamregels of racebeperkingen, iets wat Piastri eerder al bevestigde. “Alles is hetzelfde”, verzekerde Norris. “We mogen nog steeds hard racen. Maar het belangrijkste is dat ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Dat is een goed voorbeeld voor ons als team. Vertrouwen en eerlijkheid zijn essentieel. We willen voorkomen dat we net zo hard onderuitgaan als sommige andere teams in het verleden.”

In de strijd om de coureurstitel heeft Piastri zijn voorsprong verder uitgebreid. Het verschil met Norris bedraagt momenteel 22 WK-punten. Norris erkende openlijk dat zijn teamgenoot op dit moment de bovenliggende partij is. “Ik heb meer fouten gemaakt, dat is duidelijk”, aldus Norris. “Oscar voelt zich dit seizoen meer op zijn gemak. Ik heb harder moeten werken en meer moeten presteren dan voorheen, omdat de auto niet altijd meewerkte. Maar het blijft mijn taak om te leveren.” Tot slot ziet hij ook de positieve kant van de onderlinge strijd. “Het is spannend om te zien hoe dicht het bij elkaar ligt”, benadrukte hij. “We pushen elkaar, en dat maakt ons sterker als team. Dat is iets wat niet veel andere teams kunnen zeggen.”

