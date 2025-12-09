Lando Norris heeft toegegeven dat hij spijt heeft van bepaalde opmerkingen die hij in het verleden maakte over zijn grootste Formule 1-rivalen. De Brit veroverde zondag in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel en hield daarmee zowel Max Verstappen als Oscar Piastri achter zich. Als kersverse wereldkampioen bood hij zijn excuses aan voor enkele plaagstootjes richting voorgangers Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris speelde de afgelopen jaren een sleutelrol in de wederopstanding van McLaren, maar geeft nu toe dat niet al zijn uitlatingen tijdens dat proces even gepast waren. Vooral zijn opmerkingen over Lewis Hamilton leverden hem kritiek op. Vorig jaar eindigden beide coureurs op het podium tijdens de GP van Hongarije. In de cooldown-ruimte complimenteerde de zevenvoudig wereldkampioen zijn McLaren-collega met diens snelle auto. Dat schoot bij Norris in het verkeerde keelgat: “Jij hebt zeven jaar lang de snelste auto gehad, nu is het onze beurt”, sneerde hij terug. Nu hij zichzelf in het rijtje kampioenen schaart, kijkt Norris met een andere blik naar zijn woorden.

‘Toon meer respect dan wie dan ook’

“Ik weet dat ik soms domme dingen zeg”, erkende Norris tegenover de media in Abu Dhabi. “Ik heb wel eens iets gezegd over Max (Verstappen, red.), of ik heb vroeger dingen geroepen over Lewis; daar heeft iedereen het nog steeds over. Sommige dingen betreur ik en ik wou dat ik ze kon terugnemen. Ik wou dat ik soms gewoon mijn mond had gehouden”, lachte hij. De Brit benadrukt dat hij zijn concurrenten juist hoog heeft zitten. “Ik geloof oprecht dat ik meer respect toon dan wie dan ook”, verzekerde hij. “Ik respecteer Oscar, ik respecteer Max. Lewis probeer ik altijd het meeste respect te geven; hij is nota bene zevenvoudig wereldkampioen. Hij is vergelijkbaar met Michael Schumacher, de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden.”

LEES OOK: Norris draagt nieuw startnummer op aan McLaren: ‘Wij zijn nummer één’

“Ik kom daar niet eens in de buurt”, gaf Norris toe. “Misschien lukt dat ook nooit. Ik kan er van dromen, zoals ik heb gedroomd van vandaag. Maar vergeleken met hen heb ik pas één van de zeven titels.” Hoewel hij zijn eerdere uitspraken betreurt, benadrukte de Brit dat veel daarvan uit emotie voortkwamen. “Heb ik spijt van opmerkingen die ik in de cooldown-ruimte heb gemaakt? Ja. Maar veel daarvan zijn in het moment. Als ik mezelf dan hoor praten, denk ik: ‘Waarom heb ik dat in vredesnaam gezegd?’ Dus ja, ik probeer gewoon zo oprecht mogelijk te zijn.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.