Lando Norris is verbaasd over zijn pole position voor de Grand Prix van Italië in Monza. Zijn snelste ronde was bepaald geen goede, zei de coureur van McLaren na afloop in een eerste reactie. “Juist daarom ben ik er extra blij mee, het is een grote verrassing.”

Waar menigeen Norris op voorhand als favoriet bestempelde voor pole, was de Brit daar zelf niet zo zeker van. En helemaal niet na zijn laatste run, vertelde hij. “Die was niet goed, de eerste in Q3 was beter. Gelukkig was het genoeg. En dat we met beide auto’s de eerste twee plekken bezetten, is helemáál mooi. Het team heeft het dus geweldig gedaan.”

Dat hij teamgenoot Oscar Piastri achter zich heeft bij de start zal hem helpen om rivalen van andere teams voor te blijven. Norris rekent zich echter niet rijk voor de race op zondag. “Het zit allemaal erg dicht bij elkaar, dat verwacht ik ook in de wedstrijd. Het wordt zeker geen gemakkelijke middag. Ook omdat we niet precies weten hoe het tijdens de race met de banden zal gaan op dit nieuwe asfalt.”

Bij winst kan Norris in het WK goede zaken doen in de jacht op koploper Max Verstappen. De Nederlander heeft een voorsprong van 70 punten, maar start in Monza slechts als zevende. Zijn Red Bull is simpelweg te langzaam. In Zandvoort hield Verstappen de schade op knappe wijze beperkt door nog tweede te worden. Norris startte ook toen vanaf pole position. Ondanks een slechte start won hij de Dutch GP.

