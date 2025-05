Lando Norris kwam de afgelopen maanden geregeld onder vuur te liggen. Formule 1-kenners twijfelden aan zijn mentale weerbaarheid, zeker in vergelijking met teamgenoot Oscar Piastri. Norris maakte meermaals een verslagen indruk en was steeds vaker kritisch over zijn eigen capaciteiten. Met poleposition én een nieuw ronderecord in Monaco lijkt Norris echter weer in topvorm te verkeren. Van zelftwijfel is bovendien nooit echt sprake geweest, verzekerde hij.

Dit weekend werd Lando Norris de eerste coureur ooit die tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco een rondje van minder dan één minuut en tien seconden reed. Met een tijd van 1:09.954 wist hij zelfs thuisheld Charles Leclerc achter zich te houden. Na afloop verscheen een glunderende Norris in de FIA-persconferentie in Monaco. Van zelftwijfel was ditmaal geen sprake. “Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld”, aldus de 25-jarige Brit. “Ik ben ontevreden geweest en ik ben gefrustreerd geweest”, verduidelijkte hij.

Sociale media

“Dat is nu eenmaal wat er gebeurt als je verliest”, voegde hij eraan toe. “Uiteindelijk wil je natuurlijk winnen, dat is waar we allemaal naar streven. Maar ik heb altijd in mezelf geloofd en vertrouwd dat ik het wel in me heb. Een dag als vandaag bewijst dat alleen maar.” Tijdens eerdere kwalificatiesessies – denk bijvoorbeeld aan de zaterdag in Saoedi-Arabië – maakte Norris nog kostbare fouten. Mede daardoor verloor hij terrein in het wereldkampioenschap, dat vooralsnog in handen is van teamgenoot Piastri.

LEES OOK: Norris straalt in kwalificatie GP Monaco: ‘Je moet lef hebben en risico nemen’

Een van de dingen die mogelijk heeft bijgedragen aan het succes in Monaco, is het feit dat Norris sociale media vaarwel heeft gezegd. De McLaren-coureur voorziet zijn bijna tien miljoen volgers op Instagram nog steeds van nieuwe plaatjes, maar is niet langer verantwoordelijk voor het account. “Ik heb mijn platformen nog steeds, maar ik vind het gewoon een beetje verspilling van tijd”, legde hij uit. “Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt, zo hou ik meer tijd over voor vrienden en familie. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die bijdragen aan succes, maar stoppen met sociale media is er zeker één van. Ik ben blij dat ik er vanaf ben.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.