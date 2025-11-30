McLaren liet in Qatar een uitgelezen kans liggen om Max Verstappen uit de titelstrijd te weren. Een strategische blunder onder de safetycar kostte zowel Oscar Piastri als Lando Norris de mogelijkheid om de Nederlander echt onder druk te zetten. Verstappen ging er met de winst vandoor en passeerde Piastri in het kampioenschap. Het verschil met WK-leider Norris bedraagt nog maar 12 punten. Toch nam Norris het na afloop nadrukkelijk op voor zijn team.

Na zeven ronden kwam de safetycar op de baan na een botsing tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. Het betekende een gratis pitstop voor alle coureurs. Nuttig, gezien de verplichte tweestopper die Pirelli voor het weekend had afgevaardigd. Waar Verstappen wél naar binnen ging, bleef het McLaren-duo echter buiten, met alle gevolgen van dien. Piastri en Norris moesten later alsnog twee stops maken, Verstappen slechts één. De Red Bull-coureur won de race; Piastri en Norris eindigden als tweede en vierde.

Ondanks die kostbare misser stelde Norris dat McLaren simpelweg handelde vanuit de overtuiging dat het de juiste keuze maakte. “We hadden veel dingen anders kunnen doen, maar dat deden we niet”, reageerde hij nuchter. “We deden wat we dachten dat goed was, meer niet. Er lag nog een lange race voor ons, dus ik moest me op dat moment op andere dingen concentreren. Maar waarschijnlijk hadden we wel allebei onder de safetycar naar binnen moeten komen.” Norris benadrukte dat een stop onder de safetycar zijn race mogelijk niet drastisch had veranderd. “Ik zou hoe dan ook terrein hebben verloren; een double stack had me waarschijnlijk veel tijd gekost. Het is iets waar we over zullen praten, maar ik moet er ook vertrouwen in hebben dat het team de juiste beslissingen neemt. Dat was vandaag het geval.”

‘Gewoon geen beste dag’

Ondanks de dreiging van Verstappen beloofde de Brit zijn aanpak niet te veranderen voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. “Het is hetzelfde als elk weekend: ik probeer hen te verslaan, zij proberen mij te verslaan”, legde hij uit. “Vandaag was dat niet anders. Ik kan er niets aan doen; dit was gewoon niet onze beste dag, maar de reeks resultaten die ik hiervoor had, was geweldig. Dit was gewoon niet mijn beste weekend qua prestaties, maar zo is het leven. Iedereen heeft wel eens een slecht weekend, dus ik neem het op de koop toe.”

Norris maakte tenslotte korte metten met de suggestie dat McLaren-teamorders – de zogeheten papaja-regels – iets met de strategische blunder te maken hadden. “Daar heeft het niets mee te maken”, zei hij met klem. “Iedereen blijft dat denken, maar dat klopt gewoon niet. We zijn vrij om te racen.” Volgens hem was Red Bull bovendien simpelweg scherper in Qatar. “Zij hebben het als team beter gedaan door de juiste beslissing te nemen. Dat is alles.”

