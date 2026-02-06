Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris voelen de nieuwe F1-auto’s soms aan als hun kleinere broertjes uit de Formule 2. De 26-jarige Brit kon zijn gloednieuwe MCL40 vorige week aan de tand voelen tijdens een besloten shakedown in Barcelona. De auto’s zijn in 2026 kleiner en lichter, maar maken tegelijkertijd gebruik van een geavanceerd hybridesysteem met verschillende modi voor extra elektrisch vermogen. Norris spreekt dan ook van een leerproces.

Met ingang van het nieuwe F1-seizoen stapt de koningsklasse over op kleinere en lichtere auto’s. Daarnaast maakt het inmiddels vertrouwde DRS-systeem plaats voor actieve aerodynamica en wordt het vermogen gelijk verdeeld over een interne verbrandingsmotor en een grotere batterij. Coureurs kunnen het hybridesysteem inzetten voor boost- en inhaalacties, maar moeten tegelijkertijd rekening houden met het opladen van hun elektrische reserves.

‘Voelt als een F2-auto’

Alle teams, met uitzondering van Williams, konden vorige week proeven van dit nieuwe F1-tijdperk tijdens een besloten shakedown in Barcelona. De eerste meters leidden tot gemengde reacties. De algemene tendens is dat het voor de coureurs nog even wennen is; de nieuwe reglementen vragen om de nodige aanpassingen. Zo vergeleek regerend wereldkampioen Lando Norris zijn nieuwe MCL40 met een Formule 2-bolide. “In sommige opzichten voelt het zeker als een F2-auto”, verklaarde hij deze week tijdens een McLaren-persmoment. “Dan heb ik het vooral over het rijgedrag. Op dit moment kan ik nog niet zeggen of ik dat prettig vind.”

“Ik denk dat we in Barcelona al het nodige hebben geleerd over de besturing van de auto”, voegde Norris eraan toe. “Tegelijkertijd is dat een open en breed circuit, waar je veel bochten in de derde of vierde versnelling neemt. Op stratencircuits, of op hobbeligere en langzamere banen, weten we nog niet hoe de auto reageert. Bahrein zal daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven”, blikte hij vooruit op de aankomende pre-season tests op het Bahrain International Circuit. “Het wordt een leerproces, maar ik heb alle vertrouwen in mezelf en in mijn team.”

