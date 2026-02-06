Lando Norris deelt zijn eerste verwachtingen voor de races van het nieuwe seizoen. De Brit doet dit nadat hij zijn eerste kilometers in de MCL40, de 2026-bolide van zijn team McLaren, heeft gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Norris voorspelt vooral meer ‘chaos in races’ tijdens het aankomende seizoen: ‘Dat is echter geweldig voor de fans’.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een van de grootste veranderingen in de koningsklasse ooit. Zowel het chassis- als het motorreglement gaat tegelijkertijd helemaal op de schop in 2026, en de inzet van het toenemende elektrische vermogen van de krachtbron zal voortaan een doorslaggevende rol spelen.

‘Meer chaos’

Hoewel er nog veel onduidelijkheid heerst over hoe de reglementswijzigingen zullen uitpakken tijdens races, weet Lando Norris echter één ding alvast zeker. “Je zult meer chaos zien in races waarin een coureur iets beter op de hoogte moet zijn van alle verschillende situaties die zich kunnen voordoen”, voorspelt de regerend wereldkampioen tijdens een persmoment in het McLaren Technology Centre. “En dat zal het hele jaar door gebeuren, zou ik zeggen. Er wordt meer nadruk gelegd op het vermogen van coureurs om al deze zaken onder controle te houden.”

LEES OOK: Norris over de favorietenrol van Russell: ‘Mijn titel heeft hem hongerig gemaakt’

De McLaren-coureur is het met collega Andrea Kimi Antonelli eens dat het gebruik van de nieuwe ‘boostknop’, die een extra uitbarsting van het elektrische vermogen geeft, en het effect dat dit heeft op de hoe de accu oplaadt, centraal zullen staan in het nieuwe F1-jaar. “Je kunt andere coureurs meer in verschillende posities dwingen. Je kunt ook op potentieel betere manieren racen dan je in het verleden kon”, aldus Norris. “En dat is waarschijnlijk een betere zaak.”

LEES OOK: Norris bewondert Verstappen: ‘Soms wilde ik dat ik iets meer van zijn kwaliteiten had’

Norris deelt zijn eerste conclusies nadat hij vorige week voor het eerst met de MCL40 reed in Barcelona. De coureur denkt dat de nieuwe motoren, samen met de noodzaak om energie nog beter te beheren, voor meer inhaalacties zullen zorgen. “Je zult meer inhaalmanoeuvres met extra snelheid gaan zien. Maar dan moet die persoon misschien meer verdedigen dan je in het verleden hebt gezien. Dat zal voor meer chaos zorgen. Dat is echter geweldig voor jullie (de Formule 1-fans, red.).”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.