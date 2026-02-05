Lando Norris is in 2026 voor het eerst de regerend wereldkampioen. De McLaren-coureur gaat zo met veel zelfvertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet, maar is zijn neiging om toch wat kritisch op zichzelf te zijn ook niet verloren. Zo vertelt hij voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-jaar hoe hij in sommige opzichten wat meer op Max Verstappen zou willen lijken: ‘Er zijn veel dingen die ik bewonder aan Max’.

Lando Norris kreeg in 2025 – het jaar waarin hij uiteindelijk zijn eerste wereldtitel won – geregeld te maken met de kritiek dat hij niet agressief genoeg zou zijn in zijn gevechten op de baan, met name tegen Max Verstappen. De Brit zei vlak na het veiligstellen van zijn titel in Abu Dhabi al vooral blij te zijn dat hij zijn droom om wereldkampioen te worden kon waarmaken zonder zijn eigen aanpak en persoonlijkheid te verliezen.

LEES OOK: Norris over de favorietenrol van Russell: ‘Mijn titel heeft hem hongerig gemaakt’

Toch ziet de McLaren-coureur ook kwaliteiten bij Verstappen die hij graag zou overnemen. “Het is vrij duidelijk dat ik een andere mentaliteit en een andere aanpak heb dan bijvoorbeeld Max. Of dat goed of slecht is, mag u zelf beoordelen”, vertelt Norris tijdens een mediasessie in het McLaren Technology Centre begin februari. “Er zijn veel dingen die ik nog steeds bewonder aan Max, en ik zou willen dat ik hier en daar iets meer van had. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren. Ik weet dat er nog steeds gebieden zijn waar ik niet op het niveau ben dat ik zou moeten zijn. Het is nog steeds een goed niveau, maar als je tegen deze jongens vecht, moet je bijna perfect zijn.”

Zelfvertrouwen

Ondanks zijn aanhoudende zelfkritiek, is het zelfvertrouwen van Norris ook toegenomen, verklapt hij. Dit komt met name doordat hij steeds meer heeft kunnen presteren in de Formule 1. “Dacht ik dat ik voor het eerst op pole zou kunnen staan of een race zou kunnen winnen? Toen ik het gedaan had, dacht ik: ‘Ah, ik kan het’, snap je? Dat is gewoon hoe ik, om wat voor reden dan ook, dacht en wat ik geloofde.”

De regerend wereldkampioen vertelt verder hoe met behulp van een sportpsycholoog hij ook op mentaal vlak stappen heeft gezet. “Ik ben het afgelopen jaar zeker in veel dingen beter geworden, zoals mentale voorbereiding, mentale gesteldheid, omgaan met goede en slechte tijden, en alles daartussenin”, vervolgt Norris. “Maar ik moet zeker mijn eigen weg vinden en niet voorbijgaan aan wat andere mensen in het verleden hebben gedaan, en gewoon begrijpen wat mij altijd zal motiveren.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.