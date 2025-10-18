Lando Norris zegt niet verrast te zijn dat Max Verstappen hem versloeg in de strijd om de sprintpole voor de GP van de Verenigde Staten. De Brit moest, na een sterk begin in SQ1 en SQ2, uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Nederlander, die in zijn allerlaatste ronde 0,071 seconde sneller was. Norris gaf toe tevreden te zijn met zijn sessie, mede omdat Red Bull de afgelopen raceweekenden duidelijk sneller is gebleken.

Hoewel Norris de pole nipt misliep, wist hij wel zijn McLaren-teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri achter zich te houden. De Australiër leidt het kampioenschap nog altijd met 22 punten voorsprong. Starten vóór Piastri is daarom cruciaal voor Norris; ook omdat hij – zo bleek donderdag – te maken heeft met de ‘repercussies’ van hun touché in de openingsronde van Singapore. Wat deze precies inhouden, is vooralsnog onduidelijk.

‘Racetempo is goed’

“Natuurlijk had ik graag op pole gestaan, maar het is geen verrassing dat we de laatste tijd net iets langzamer zijn dan Red Bull”, reageerde Norris na afloop. “Ik ben nog steeds best tevreden. Er waren waarschijnlijk een paar kleine dingen die ik beter had kunnen doen – een paar hobbels verkeerd genomen, dat soort dingen – maar dat is juist het uitdagende van dit circuit.”

LEES OOK: Verstappen verwacht zwaar gevecht in sprintrace: ‘Maar dat wil iedereen zien toch?’

Norris verwacht dat McLaren tijdens de sprintrace meer kans maakt om de druk op Red Bull op te voeren. “Normaal gesproken is ons racetempo iets beter”, vervolgde hij. “We hebben het hele jaar al een beetje geworsteld met ons kwalificatietempo, vooral als het er echt op aankomt – en dat was vandaag ook zo. Geen verrassing dus, maar ik heb meer hoop voor de race; ik denk dat we dan weer een stap kunnen zetten.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.