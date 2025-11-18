Oud-kampioen Alan Jones verwerpt de theorie dat Lando Norris binnen McLaren een voorkeursbehandeling krijgt. De afgelopen maanden speculeerden veel fans dat het team Norris liever als wereldkampioen ziet dan Oscar Piastri. Zo zou de jonge Australiër tijdens het seizoen vaker slachtoffer zijn geweest van de omstreden papaja-regels. Alan Jones, eveneens Australiër, verzekert echter dat McLaren gelijke kansen biedt.

Vooral onder Australische Formule 1-fans leeft het idee dat Norris wordt voorgetrokken. Het feit dat Piastri de afgelopen races minder goed presteerde dan zijn Britse teamgenoot – crashes daargelaten – is koren op de molen van die aanhangers. Alan Jones, de laatste Australische wereldkampioen, weigert daarin mee te gaan. In een interview met de Summer Grandstand-podcast haalde hij de theorie resoluut onderuit.

‘Absolute onzin’

“Het is de grootste onzin aller tijden”, reageerde Jones fel. “Elk seizoen duikt datzelfde verhaal weer op. Dan is het Mark Webber tegen Sebastian Vettel, of iemand anders. Het is altijd: ‘Hij heeft een betere auto dan ik’, of: ‘Hij krijgt een voorkeursbehandeling.’ Het is absolute onzin. Teams geven geen fortuin uit om de ene auto te benadelen of de andere te bevoordelen. Ik kan je verzekeren dat beide auto’s precies hetzelfde zijn.”

LEES OOK: Zak Brown geeft Horner trap na: ‘De roem en het geld stegen naar zijn hoofd’

McLaren-CEO Zak Brown benadrukte al vaker dat zowel Norris als Piastri een eerlijke kans krijgt. De Amerikaan durft zelfs het risico te nemen dat Verstappen opnieuw kampioen wordt als dat betekent dat zijn coureurs vrij tegen elkaar mogen racen. Jones vertrouwt erop dat Brown de waarheid spreekt. “Ik ken Zak Brown heel goed”, besloot hij. “Hij is een goede coureur en zou beide mannen altijd gelijke kansen geven.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.