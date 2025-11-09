Lando Norris veroverde zaterdag poleposition voor de GP van São Paulo. Na zijn glansrijke overwinning tijdens de GP in Mexico bevestigde hij zijn sterke vorm door zich ook voor het Braziliaanse weekend van de beste uitgangspositie te voorzien. Met titelrivalen Piastri en Verstappen op respectievelijk P4 en P16 lijkt Norris bovendien verzekerd van een goed resultaat. Zelf vreest hij echter Mercedes, dat op Interlagos verrassend sterk voor de dag zou kunnen komen.

Volgens Norris spelen de koelere omstandigheden Mercedes in de kaart. Tijdens de Grand Prix op zondag koelt het flink af op en rond het circuit, wat mogelijk in het voordeel werkt van de Silberpfeile – in het verleden kwam de W16 vaker tot leven bij lage temperaturen. Kimi Antonelli kwalificeerde zich zaterdag bovendien vlak achter Norris en vertrekt zondag vanaf de eerste startrij – zijn beste startpositie ooit in de Formule 1. Teamgenoot George Russell moest genoegen nemen met de zesde tijd.

Minder zelfvertrouwen

Na afloop van de kwalificatie werd Norris gevraagd hoeveel vertrouwen hij heeft in het hoofdnummer.

“Ik denk dat ik qua racetempo niet het meeste vertrouwen heb dat ik ooit heb gehad”, gaf hij eerlijk toe. “In Mexico was ik een stuk zelfverzekerder. Ik denk dat mijn zelfvertrouwen na vanochtend, met het tempo van Mercedes en Kimi, flink is afgenomen. Dat gezegd hebbende, zijn we nog steeds snel. We hadden nog steeds dat kleine voordeel in de kwalificatie, en ik hoop echt dat we dat in de race van morgen kunnen vasthouden.”

“Maar het weer gaat weer veranderen – ik denk dat het nog kouder gaat worden, wat Mercedes misschien nog beter uitkomt”, vervolgde Norris behoedzaam. “En de wind zal ook wel draaien, dus het is lastig te zeggen.” Norris’ poleposition plaatst hem desalniettemin in een uitstekende positie om zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit te bouwen. Na zijn sprintzege heeft hij nu negen WK-punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri. “Het gevoel dat ik op het ene circuit heb, is anders dan op het andere”, zei hij over zijn huidige vorm. “Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik goed bezig ben. Eerder in het seizoen had ik nog wat zwakke punten, maar dat is nu veel minder. Het gaat niet meer om een tiende, maar om twee honderdsten.”

