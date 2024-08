Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Lando Norris. Cijfer: 9,2.

Tom Coronel: “Lando Norris is de enige die Max écht kan uitdagen. Max heeft meer zelfvertrouwen dan Norris, dat zie je aan de manier waarop ze het gevecht met elkaar aangaan. Norris zal met zwaardere wapens moeten komen. Norris had de eerste seizoenhelft meer races kunnen winnen als het team scherper was geweest, onder andere met strategische calls. Maar hij moet zelf ook nog een stapje maken, vooral mentaal.”

“Racen is als een bokswedstrijd. Max geeft er in een gevecht altijd nog een klein knietje achteraan, waardoor Max bijvoorbeeld vijfde werd in Oostenrijk en Norris niets had. Daar kreeg hij dus wel een tikkie op zijn neus, ook door alles wat erna gebeurde. Dat hij enkele dagen later weer terugkwam op de harde woorden die hij direct na de race had gesproken bijvoorbeeld. Max komt nooit ergens op terug. Dat is een beetje de Fuck You-mentality. Wat dat betreft ken ik niemand met een harder hoofd dan Max. Norris is wel – net als Max – een hardcore racer, hij laat een steile leercurve zien en zijn zelfvertrouwen groeit. Hij komt eraan, maar is er nog niet.”