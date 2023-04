De eerste drie Grands Prix zitten erop van dit F1-seizoen en met de redactie van FORMULE 1 Magazine maken we voorzichtig de eerste balans op. Hadden we op voorhand de huidige stand van zaken verwacht en wat is ons tot dusver opgevallen? Verder behandelen we een aantal pittige stellingen, bespreken we ons nieuwe nummer dat nu in de winkel ligt en blikken we alvast vooruit op de komende races. Aan tafel dit keer André Venema, Frank Woestenburg, Mike Mulder, Gerard Bos en Bas Holtkamp.

(Klik hier voor Spotify, iTunes, Google podcast of YouTube)



