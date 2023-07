Nicholas Latifi heeft besloten een ander carrièrepad te gaan bewandelen. De voormalige F1-coureur stopt met racen en gaat studeren voor een masterdiploma in bedrijfskunde. De Canadees maakte het nieuws zelf op Twitter bekend.

Nadat Latifi werd ontslagen door Williams aan het einde van 2022 was het lange tijd stil rondom de Canadees. Zelf gaf hij al aan dat hij ervan uitging dat zijn Formule 1-carrière definitief voorbij was. Een overstap naar bijvoorbeeld IndyCar of Formule E sloot hij niet uit, maar uiteindelijk begon Latifi dit seizoen niet in een andere raceklasse. En dat was lange tijd het laatste wat we hoorden van Latifi.

Tot deze week. De Canadees liet op Twitter weer eens van zich horen. “Ik had al vroeg besloten dat ik dit jaar niet zou gaan racen”, schrijft Latifi in een uitgebreid bericht. “Uiteraard ging ik daardoor nadenken over wat ik nu verder wil gaan doen, en of racen daar wel of geen rol in speelt. Ik heb uiteindelijk besloten dat ik de komende tijd een hele andere richting in wil gaan.”

“Ik heb besloten om voor een master in bedrijfskunde te gaan”, vervolgt Latifi. “Het is iets dat ik altijd al na mijn racecarrière had willen doen, ook als ik dan pas dertig of veertig ben. Met die keuze in het achterhoofd ben ik de afgelopen paar maanden bezig geweest met de voorbereiding en het studeren voor het toelatingsexamen. Dit is bepaald niet makkelijk, en iedereen die dit heeft gedaan kan bevestigen hoe moeilijk dat allemaal is. Ik kan met trots zeggen dat ik ben toegelaten tot de London Business School, waar ik in augustus dit jaar zal beginnen.”

“Deze keuze komt misschien vreemd over op sommige mensen. Een overstap naar een andere raceklasse zou meer voor de hand liggen. Maar ik wist altijd al dat ik ooit de racewereld zou verlaten, en dit leek me een goed moment om mijzelf daar klaar voor te maken. Dit is geen permanent afscheid van het racen. Motorsport heeft mijn leven gedefinieerd sinds mijn dertiende en het is nog steeds iets waar ik erg veel passie voor heb. Ik heb nog geen enkele F1-race gemist dit seizoen! Maar dit jaar voelde als het juiste moment om iets anders te gaan proberen. Ik kijk er erg naar uit en wil ook iedereen bedanken die mij heeft gesteund tijdens mijn carrière.”

Latifi had geen sterke periode in Formule 1. Onder fans stond hij vooral bekend als een pay-driver vanwege het enorme bedrag dat zijn vader Michael neerlegde om zijn zitje veilig te stellen. Latifi’s periode bij Williams werd vooral gekenmerkt door zijn teleurstellende resultaten vergeleken met teamgenoten George Russell en Alexander Albon. Wat zijn carrière nog het meest definiërende, was de onvrijwillige hoofdrol die hij speelde in de conclusie van 2021, waarbij de safety car die hij veroorzaakte Max Verstappen de kans bood zijn eerste wereldtitel op te strijken.

