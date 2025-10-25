Red Bull-teambaas Laurent Mekies bevestigt dat de prestaties van Yuki Tsunoda nog niet voldoen aan de standaarden van het team. De beslissing over de line-up voor 2026 nadert, maar voorlopig heeft de Japanner zich in de ogen van de teamleiding nog niet voldoende bewezen. Ondertussen wordt Racing Bulls-rookie Isack Hadjar al genoemd als mogelijke opvolger van Tsunoda bij het hoofdteam.

Yuki Tsunoda kende de afgelopen races een lichte opleving, met puntenfinishes in zowel de sprintrace als de hoofdrace in Austin. Toch blijft het gat naar teamgenoot Max Verstappen groot; de Nederlander domineerde beide races en pakte zijn vijfde zege van het seizoen. In aanloop naar de GP van Mexico-Stad gaf Laurent Mekies toe dat hij meer verwacht van Tsunoda.

“We willen altijd meer”, verklaarde de teambaas tegenover de aanwezige media. “Ik ga niet zeggen dat het goed genoeg is, want de cijfers liegen niet.” Hij benadrukte dat het team wel vooruitgang ziet, maar dat het niveau nog onder de maat is. “Ik kan niet zeggen dat het goed genoeg is – niemand voelt dat, ook Tsunoda zelf niet”, vervolgde Mekies. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat hij twee goede races heeft gereden en wel degelijk progressie boekt. Maar is het goed genoeg? Nee.”

Isack Hadjar

Volgens bronnen binnen het team neemt Red Bull na het raceweekend in Mexico een definitieve beslissing over wie Verstappen volgend seizoen zal vergezellen. Tsunoda zou mogelijk vervangen worden door Isack Hadjar, die dit seizoen indruk maakte tijdens zijn debuut bij Racing Bulls. Waar de Japanner nooit verder kwam dan P6, scoorde Hadjar in Zandvoort zijn eerste podium. Mocht laatstgenoemde promoveren, dan is het nog maar de vraag of Tsunoda volgend jaar terugkeert bij het zusterteam. Formule 2-coureur Arvid Lindblad wordt immers klaargestoomd voor een debuut in de koningsklasse.

Voor de resterende races blijft Tsunoda echter belangrijk voor Red Bull, zo benadrukte Mekies. “Ik denk dat er nog steeds een rol voor Yuki is weggelegd”, legde hij uit. “Enerzijds omdat we vechten voor onze positie in het constructeurskampioenschap. Anderzijds heeft zijn snelheid invloed op hoe we de tests verdelen over de verschillende auto’s. We hebben vaker gezegd: ‘We proberen dit of dat uit op de auto.’ Daarvoor is het belangrijk dat Tsunoda zijn tempo laat zien. Ook bij gevechten en strategieën kan hij nog een rol spelen”, besloot Mekies. “Misschien komt er zelfs een moment dat we twee tegen twee vechten”, doelde hij op de titelstrijd met McLaren.

