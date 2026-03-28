Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt terug op opnieuw een teleurstellende kwalificatie. In Japan veroverden Max Verstappen en Isack Hadjar respectievelijk de elfde en de achtste startplek. Volgens Mekies is de aankomende Grand Prix in de eerste plaats een kans om meer te leren over de gebreken van de RB22. Tijdens de daaropvolgende voorjaarsstop wil hij Red Bull keihard aan het werk zetten om het gat naar de topteams te dichten.

“We hebben nog veel werk te verrichten en staan nog ver van waar we willen zijn”, reageerde Mekies na de kwalificatie op Suzuka. “Beide coureurs hebben het zwaar op het circuit. De problemen waar we hier tegenaan lopen, verschillen niet veel van die in China”, voegde hij eraan toe. Verstappen sprak op vrijdag al over een gebrek aan grip en balans in de auto. Met hangen en wurgen plaatste hij zich zaterdag voor de top tien, maar niet veel later werd hij teruggedrongen naar P11 door Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad; tekenend voor de huidige stand van zaken bij Red Bull.

Leerproces

De boodschap van Mekies voor de komende Grand Prix-vrije weken is duidelijk: werk aan de winkel. “Ik wil iedereen in de fabriek bedanken. Zij werken hard aan het achterhalen van de oorzaken van deze problemen en zijn tegelijkertijd druk op zoek naar de juiste oplossingen”, vervolgde hij. “Het kost misschien wat tijd, maar alleen door diep te graven kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. We moeten eerst begrijpen wat ons beperkt, voordat we sterker kunnen terugkomen.”

Eerst wacht Red Bull nog het hoofdnummer in Suzuka. Daarin hoopt Mekies vooral lering te trekken. “Voor de race ligt de focus op het verder begrijpen van de auto”, besloot hij. “We gaan alle data gebruiken die we kunnen verzamelen om met gerichte ontwikkelingen te komen. Na dit weekend hebben we immers wat meer tijd om de auto verder te verbeteren.”

