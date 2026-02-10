Red Bull-teambaas Laurent Mekies ontbreekt deze week bij de eerste officiële pre-season test in Bahrein. De Fransman moet het driedaagse evenement, dat loopt van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari, verstek laten gaan nadat hij onlangs een ‘kleine, routinematige medische ingreep’ onderging, zo meldt Red Bull. Naar verwachting blijft de 48-jarige wel nauw betrokken bij het team en houdt hij gedurende de testperiode intensief contact.

Verschillende bronnen melden dat Laurent Mekies mikt op een terugkeer tijdens de tweede pre-season test op het Bahrain International Circuit, die gepland staat van 18 tot en met 20 februari. Daarmee zou hij alsnog fysiek aanwezig zijn in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. Red Bull staat in 2026 voor een grote uitdaging. De Oostenrijkse renstal moet zich niet alleen aanpassen aan de ingrijpende wijzigingen in het F1-reglement, maar verschijnt voor het eerst ook met een eigen aandrijflijn aan de start.

Tijdens de besloten shakedown in Barcelona maakte Red Bull al de nodige kilometers. Max Verstappen en rookie Isack Hadjar konden rekenen op een betrouwbaar eerste optreden van de nieuwe motor, ondanks een crash van Hadjar tijdens een van zijn sessies. De jonge coureur kwam uiteindelijk tot 158 ronden, terwijl viervoudig wereldkampioen Verstappen 145 ronden noteerde. Meerdere concurrenten spraken hun bewondering uit na de eerste vuurdoop van de Red Bull-motor.

