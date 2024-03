Als het aan Visa RB-teambaas Laurent Mekies ligt, is Yuki Tsunoda toe aan de volgende stap. 2024 luidde het vierde seizoen in voor de Japanse telg, die inmiddels een gevestigde naam is binnen het zusterteam van Red Bull. Tsunoda heeft zijn sporen al verdiend als een onbevreesde en excentrieke coureur, maar volgens zijn Franse teambaas is het tijd voor “de volgende stap.”

Tsunoda heeft bij Visa RB – voorheen AlphaTauri – heel wat teamgenoten versleten. Na het vertrek van goede vriend Pierre Gasly kreeg de Japanner te maken met Nyck de Vries, Liam Lawson en zijn huidige partner in crime Daniel Ricciardo. Volgens Laurent Mekies is laatstgenoemde precies wat hij nodig heeft. “We willen Yuki helpen zich verder te ontwikkelen”, legt de teambaas uit bij Formula1.com. “Dan is het goed om Daniel erbij te hebben. Voor ons is het ideaal om de ervaring en de pace van Ricciardo te hebben, in combinatie met de jeugdigheid en de rauwe snelheid van Tsunoda.”

Na drie seizoenen zijn de verwachtingen hoog, ook bij het zusterteam van Red Bull. “We willen dat Tsunoda de volgende stap gaat zetten”, aldus Laurent Mekies. “Hij heeft de Formule 1-wereld elk jaar verrast. De vraag is of hij kan blijven verrassen.” Zelf is Tsunoda nog altijd overtuigd van zijn kunnen. Met oog op een toekomst bij Red Bull wil de 23-jarige coureur blijven verbeteren.

Daniel Ricciardo

Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft ook nog genoeg te bewijzen binnen Visa RB. Na twee matige races in Bahrein en Saoedi-Arabië worden er alweer genoeg vraagtekens gezet bij de toekomst van de 34-jarige Australiër. Laurent Mekies denkt beter te weten. “De Daniel die we nu hebben, is de beste die er is”, legde hij uit. “Hij heeft de afgelopen jaren in een dipje gezeten, maar daardoor heeft hij nu wel de beste mindset.”

Binnen Visa RB, een team dat onlangs een flinke metamorfose is ondergaan, zijn ze nog altijd blij met een coureur als Ricciardo achter het stuur. “Hij heeft ongelooflijke technische vaardigheden”, aldus Mekies. “Hij steunt het project, hij leeft RB, hij is trots op onze kleuren. Ik denk dat aan het begin van zo’n project een man als Daniel gewoon een gamechanger is.”

