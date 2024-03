Daniel Ricciardo is dit seizoen fulltime terug op de grid. De Australiër kent een lange carrière in de Formule 1, maar afgelopen seizoen startten we zonder de goedlachse coureur. Na twee jaar werd hij ontslagen bij McLaren en leek het gedaan met de Honey Badger. Inmiddels staat er een andere Ricciardo aan de start, een coureur die gebrand is om terug te keren naar zijn oude vorm.

In 2021 verscheen Ricciardo voor het eerst in het papaya-oranje van McLaren. Na twee jaar bij Alpine – toen nog Renault – kwam hij naast Lando Norris terecht. Na het eerste jaar met het team uit Woking (waarin Ricciardo nog een verrassende raceoverwinning kon forceren tijdens de GP van Italië) stagneerde de Australische coureur. Zijn teamgenoot was hem vrijwel altijd de baas. Reden genoeg voor McLaren om zijn contract – dat eigenlijk voor drie jaar gold – na twee seizoenen te verscheuren.

“Vanaf midden 2022 had ik eigenlijk geen baan meer”, verzucht Daniel Ricciardo bij de Australische krant The Age. “Ik wist niet wat ik moest doen, ik moest echt mijn best doen om er nog van te genieten.” Het laatste seizoen met McLaren werd een moeilijke periode voor de coureur. “Ik worstelde heel erg met mijn motivatie, ik wilde eigenlijk dat het gewoon voorbij was.”

Visa RB

Daniel Ricciardo begon 2023 dus zonder stoeltje. De coureur zag het vooral als een sabbatical, waarin hij zijn motivatie en passie voor het racen wilde herontdekken. Als reserverijder bij het vertrouwde Red Bull kreeg hij langzaam weer plezier in de sport. “Ik had weer energie, ik wilde de oude ik weer tevoorschijn toveren.” Die kans kwam snel genoeg. Na slechts tien races op de bank kreeg Ricciardo een stoeltje bij Visa RB (toen AlphaTauri), waar hij inmiddels een vaste coureur is.

“Racen en trainen zijn nu prioriteit, al het andere komt later wel”, legt hij uit. “Toen ik vorig jaar terugkwam was ik echt gelukkig, omdat ik me daar volledig op kon focussen. Ik was weer verliefd op de sport.” Nu hij als fulltime-rijder is aangesloten bij Visa RB, moet Ricciardo zich bewijzen naast Yuki Tsunoda. Na twee teleurstellende races in Bahrein en Saoedi-Arabië, staat de Honey Badger weer onder druk. De populaire reservecoureur Liam Lawson – die zichzelf vorig jaar al heeft bewezen – maakt het ook niet makkelijker. “Het jaar is een beetje langzaam begonnen, maar het zijn maar twee races”, legt Ricciardo uit. “Ik weet hoe snel dat kan veranderen.”

