Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft duidelijk gemaakt dat het team – en vooral teameigenaar Lawrence Stroll – niet blij is met de huidige resultaten. Het team hoopt op een verbetering in 2024, maar het zou mooi zijn als het seizoen wel op een positieve noot afgesloten kan worden.

Het seizoen van Aston Martin is ongeveer het tegenovergestelde van vorig jaar. In 2022 begon Aston Martin in een bar slechte staat, maar in de loop van het seizoen krabbelde het team op en eindigden de coureurs regelmatig in de punten. Dit jaar had Aston Martin een ijzersterke start, maar inmiddels is het dusdanig ver teruggevallen dat alle rivalen hen voorbij zijn geschoten. Na de eerste paar races verdedigde Aston Martin nog de tweede plek bij de constructeurs. Nu staat het team op de vijfde plek met weinig vooruitzicht op verbetering.

Lawrence Stroll

Voor teameigenaar Lawrence Stroll is dat bepaald geen fijne stand. De Canadese miljardair heeft ontzettend veel in het team geïnvesteerd en heeft overduidelijk grootse plannen met Aston Martin. Teambaas Mike Krack merkte eerder in het jaar al op dat Stroll geen genoegen neemt met de podiums die Fernando Alonso op dat moment binnensleepte. Volgens Krack is Stroll pas tevreden als het team races gaat winnen.

Op de vraag hoe Stroll het huidige resultaat ziet, had Krack dan ook een eenvoudig antwoord klaar. “Lawrence is niet blij, maar wij zijn ook niet blij. Niemand is hier tevreden mee. Als je zo’n goede start van het seizoen hebt en dan zo ver wegzakt, dan is niemand blij. Hij hoeft het niet eens te zeggen, maar we moeten allemaal accepteren dat hij niet tevreden is. Dit is nou eenmaal de situatie waarin we ons bevinden. We zijn een sterk team en we moeten samenwerken om hier weer uit te komen. Maar we zijn niet te trots om moeilijke keuzes te maken.”

Een positief slotakkoord

Krack heeft al vanaf het begin van het seizoen zijn best gedaan de verwachtingen te temperen. Zelfs tijdens de succesvolle races benadrukte Krack altijd dat het team zich vooral richt op een traject van meerdere jaren.

“Het beste is natuurlijk om volgend jaar beter te zijn. Daarvoor moeten we echter nu wel een paar stappen vooruit zetten. De laatste paar weekenden zijn nogal zwaar geweest. We hebben natuurlijk veel geleerd, maar je wordt afgerekend op je resultaten. Dus ondanks al het leren is het vooral belangrijk dat we afsluiten met wat goede resultaten.”

