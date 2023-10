Aston Martin-baas Lawrence Stroll beweert dat de slechte resultaten van zijn zoon Lance vooral komen door pech en mechanische problemen. De miljardair wil dan ook dat er niet gelet wordt op de slechte resultaten, maar juist op hoe goed Lance zich staande heeft weten te houden.

De geweldige start van Aston Martin dit jaar is enigszins tenietgedaan door de resultaten van Lance Stroll. Terwijl Fernando Alonso regelmatig op het podium stond in de eerste helft van het seizoen, moest Stroll zijn best doen om in de punten te eindigen. De tweede seizoenshelft is het alleen maar erger geworden. In de afgelopen vijf races heeft de Canadees geen enkel punt gescoord. Stroll is nu verwikkeld in een strijd met de beide Alpine-coureurs om plek tien in het kampioenschap.

Uitvalbeurten van Stroll

Een serie uitvalbeurten en slechte races heeft de Canadees ook bepaald niet geholpen. In Monaco reed hij dusdanig veel schade dat hij de auto moest parkeren. Op Monza eindigde hij als een van de laatste coureurs met bijna een ronde achterstand op Max Verstappen. In Japan en Saoedi-Arabië viel hij uit met problemen aan de auto. Op Silverstone kwam hij goed weg na een botsing met Pierre Gasly te hebben veroorzaakt (waardoor Gasly uitviel), al bracht de straf hem wel terug naar plek veertien. En in Singapore crashte Stroll zo hard in de kwalificatie dat hij überhaupt niet mee kon doen aan de race.

Strolls auto in puin na zijn crash in Singapore. (Getty Images)

Volgens Stroll senior vertellen die resultaten echter niet het hele verhaal. “Lance begon het jaar al met een achterstand”, zegt Lawrence Stroll tegen Sky Sports. “Hij had twee gebroken polsen in de eerste zes races, wat natuurlijk een enorme uitdaging is. Maar hij heeft daar echt een heldendaad verricht. Daarnaast heeft hij helaas een enorme hoeveelheid pech gehad. Hij is negen keer uitgevallen [kwalificatie meegerekend] door motorproblemen of iets aan de achtervleugel. De helft van de tijd heeft het niets te maken gehad met zijn eigen vaardigheden. Het is helaas gewoon een kwestie van veel pech.”

Fernando Alonso

Voor de andere Aston Martin-coureur hoeft Stroll minder uitvluchten te zoeken. “Fernando heeft ontzettend veel meegebracht. Hij heeft nog de energie alsof hij 22 jaar oud is en is ontzettend toegewijd en gemotiveerd. Hij is echt een fantastische Formule 1-coureur, dus zowel op als naast de baan is hij een geweldig boegbeeld voor Aston Martin.” Het contract van Alonso duurt tot en met 2024, maar Stroll staat open voor een vervolg. “Alles is nog mogelijk. Voor nu heeft hij nog een contract voor een jaar, dus daar kijken we erg naar uit.”

