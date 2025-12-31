Liam Lawson heeft een enerverend 2025-seizoen achter de rug. De Nieuw-Zeelander begon het jaar nog gekleed in de Red Bull-kleuren, voordat hij twee Grands Prix later al plaats moest maken voor Yuki Tsunoda. Lawson maakte het verdere seizoen echter genoeg indruk om zijn plaatsje bij Racing Bulls in 2026 te behouden. Over een eventuele terugkeer naar Red Bull denkt hij allang niet meer na: ‘Het waren een paar lastige races’.

Liam Lawson mocht in 2025 twee races lang zichzelf Red Bull-coureur noemen, totdat hij tijdens de GP Japan werd vervangen door Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander werd teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, waar hij in het verdere seizoen vijf WK-punten meer pakte dan diezelfde Tusnoda in de RB21. Het is echter teamgenoot Isack Hadjar die in 2026 mag plaatsnamen naast Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, terwijl Lawson bij Racing Bulls blijft.

Over een eigen terugkeer naar Red Bull heeft de Nieuw-Zeelander echter niet echt nagedacht. “Eerlijk gezegd heb ik daar dit jaar niet echt over nagedacht, vooral omdat het bij mijn terugkeer een paar zeer lastige races waren”, vertelt Lawson aan de media. “Ik denk dat ik me in het eerste deel van dit jaar eerlijk gezegd vooral heb gericht op het vinden van mijn draai en het wennen aan deze auto (de VCARB 02, red.).”

Lindblad

Lawson krijgt in 2026 een nieuwe teamgenoot: Arvid Lindblad. De rookie is volgend jaar de enige debutant in de koningsklasse. De Nieuw-Zeelander verwacht echter niet dat zijn ervaring hem een voordeel zal opleveren ten opzichte van Lindblad. “Het wordt ook voor mij een nieuwe auto”, werpt de Racing Bulls-coureurs tegen. “Het is geweldig om een jaar ervaring te hebben, en ik denk dat ik veel heb geleerd van dit jaar, maar het belangrijkste voor mij is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op volgend jaar. Ik verwacht dat het team waarschijnlijk een beetje op mij zal leunen, maar tegelijkertijd heb ik één seizoen achter de rug. En hoewel je in één seizoen F1 niet enorm veel leert, hoop ik dat er nog veel jaren zullen volgen om te leren.”

