Liam Lawson komt donderdag namens Red Bull Racing in actie tijdens de Pirelli-bandentest op het circuit van Silverstone. De Nieuw-Zeelander zal plaatsnemen achter het stuur van de 2024-bolide, oftewel de RB20. Het geplande optreden van Lawson zorgt voor nieuwe speculaties dat de dagen van Pérez bij Red Bull misschien toch wel geteld zijn.

Een jaar geleden – ook na de Britse GP op Silverstone – mocht Daniel Ricciardo voor Red Bull in actie komen tijdens de Pirelli bandentest. Aansluitend werd bekend dat hij per direct het stoeltje van Nyck de Vries bij AlphaTauri, het huidige Visa RB, zou overnemen. Bij de eerstvolgende GP van Hongarije maakte de Australiër vervolgens zijn rentree.

Of Pérez hetzelfde lot wacht als Nyck de Vries, is vooralsnog de vraag. Duidelijk is wel dat de druk er vol op staat bij de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen, die onlangs nog een nieuw contract kreeg aangeboden tot en met 2026. De (schijn)zekerheid is zijn prestaties vooralsnog niet ten goede gekomen.

‘Je kunt je niet verstoppen’

Pérez verknalde zaterdag in Silverstone wederzom zijn kwalificatie door in Q1 van de baan te schuiven. Hij start de race later vandaag vanaf P19. In de WK-stand bedraagt de achterstand van Pérez op Verstappen na elf races al 119 punten. Hij staat vijfde. De laatste keer dat Pérez op het podium stond dateert alweer van eind april, bij de GP van China. In zijn laatste vijf races scoorde hij niet hoger dan een zevende (!) plaats.

Red Bull-teambaas Christian Horner erkende zaterdag na de kwalificatie dat de vormdip van Pérez niet langer ontkend kan worden. “Dit is een sport waarin je je niet kunt verstoppen, zeker niet met Max Verstappen als teamgenoot” aldus Horner tegen Sky Sports. “Checo weet dat hij vergeleken wordt met de allerbesten en we hebben hem daar nodig om Max te ondersteunen. We hebben nu te maken met twee McLarens, twee Ferrari’s en twee Mercedessen. We hebben heel hard ook twee Red Bulls vooraan nodig.”

