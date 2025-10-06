Na de Grand Prix van Singapore, in september vorig jaar, nam Daniel Ricciardo afscheid van zijn zitje bij Racing Bulls. Lawson schoof op dat moment door naar de rol van vaste coureur. Toch kijkt de Nieuw-Zeelander met veel waardering terug op de steun die Ricciardo hem na zijn vertrek gaf.

“Voor ons was het natuurlijk een extreem ongemakkelijk weekend”, blikt Lawson terug. “Wat ik daar vooral uit heb meegenomen, is hoe ontzettend goed Daniel voor mij is geweest en hoe hij me gesteund heeft tijdens het hele traject. Vanaf het moment dat ik inviel vanwege zijn blessure, tot het moment dat ik weer terugging naar mijn rol als reservecoureur.”

Volgens Lawson was de onderlinge band vanaf het begin al sterk – en is dat zo gebleven.

“We hadden een hele goede relatie, en die hebben we eigenlijk nog steeds. Mijn belangrijkste herinnering aan dat weekend is hoeveel respect ik voor hem heb gekregen.” Ondanks dat hij niet meer zo betrokken is bij de Formule 1, hield Ricciardo contact met Lawson. “Hij stuurde me na Bakoe nog een leuk berichtje. Hij is nu natuurlijk zijn eigen weg gegaan, maar hij is altijd ontzettend ondersteunend voor mij geweest.”

