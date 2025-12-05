Liam Lawson is ervan overtuigd dat hij betere resultaten had kunnen boeken bij Red Bull als hij niet zo snel was teruggezet naar het zusterteam, Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander worstelde met de RB21 en kwalificeerde zich in zijn eerste twee Grands Prix respectievelijk als 18e en laatste. Volgens Lawson had hij met meer tijd de auto beter kunnen begrijpen en betere resultaten kunnen behalen.

Liam Lawson blikt terug op zijn moeizame start van het seizoen en het moment waarop hij teruggezet werd naar Racing Bulls. “Het was een slecht moment voor mij”, vertelt hij eerlijk, tegenover Formula1.com. “Ik worstelde om te begrijpen wat er aan de hand was. Ik denk graag dat ik, met genoeg tijd, het wel onder de knie zou hebben gekregen. Voor mij waren het twee races die ik eerlijk gezegd nauwelijks kan herinneren, ze waren zo kort.”

2026

In tegenstelling tot vorig jaar kan Lawson de laatste race van het seizoen ingaan met de zekerheid dat zijn plek op de grid voor 2026 vaststaat. De Nieuw-Zeelander heeft zijn stoeltje bij Racing Bulls voor volgend jaar veiliggesteld. “Het is vooral een gevoel van opluchting op dit moment”, gaf hij toe. “Het is ook fijn dit weekend te beginnen met de zekerheid dat ik volgend jaar een plek heb – ik kan me niet eens herinneren wanneer dat voor het laatst zo was.” Lawson kijkt ernaar uit om het weekend te genieten en positief het nieuwe seizoen in te gaan. “Ik probeer dit weekend zoveel mogelijk te genieten, maar het is vooral fijn en spannend dat ik volgend jaar met een echte voorbereiding aan de slag kan.”

