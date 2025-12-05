Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone gelooft nog altijd in een vijfde titel voor Max Verstappen. Volgens de Britse zakenman staat de Nederlander ‘op eenzame hoogte’ in de koningsklasse, waardoor hij in de ogen van Ecclestone nog altijd de meeste kans maakt om in Abu Dhabi het kampioenschap te winnen. ‘Lando kan helemaal niet presteren zoals Max als de druk hoog is’, legt de Brit uit.

Bernie Ecclestone was tot 2017 de hoogste baas van de Formule 1, en heeft daardoor veel coureurs de revue zien passeren. De Britse zakenman kijkt – net als alle F1-fans – vol verwachting naar de ontknoping van het 2025-seizoen in Abu Dhabi. Hoewel Lando Norris met een voorsprong van 12 WK-punten op Max Verstappen aan het laatste Grand Prix-weekend van het jaar is begonnen, denkt Ecclestone toch echt dat Verstappen er alsnog met de wereldbeker vandoor zal gaan.

“Ik geloof nog steeds dat Max gaat winnen”, vertelt Ecclestone openhartig aan de Daily Mail. “Hij verdient het. Ik zei altijd dat Alain Prost de beste coureur aller tijden was, omdat hij het helemaal zelf deed, zonder dat hij via de radio instructies kreeg vanaf de pitmuur”, lijkt de Brit te verwijzen naar de veelbesproken teamorders van McLaren dit seizoen. “Maar ik denk dat Max de beste is die ik ken. Hij staat op eenzame hoogte.”

‘Nooit tegen Max wedden’

Ecclestone legt ook meteen uit waarom kampioenschapsleider Norris volgens hem tekort zal komen. “Lando is prima, een heel goede coureur, maar hij is te zelfverzekerd, te arrogant, gelooft zijn eigen publiciteit, maar hij wordt nerveus op cruciale momenten en kan niet helemaal presteren zoals Max dat kan als de druk hoog is”, aldus de zakenman. “Ik heb vanaf het begin van het seizoen gezegd dat Max het uiteindelijk zou halen, en ik geloof nog steeds dat dat het geval is. Je kunt nooit tegen Max wedden. Hij is iets speciaals. Hij is uniek en een enorm aardige vent, en ik hoop dat hij de klus klaart. Bovendien heeft hij niets te verliezen, dus dat is ook een voordeel.”

