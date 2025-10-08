Liam Lawson ziet al jaren Max Verstappen als de maatstaf. De Nieuw-Zeelander werd in 2019 onderdeel van het Red Bull Junior-programma, en reflecteert nu op zijn tijd als reservecoureur bij het Oostenrijkse team. Volgens Lawson valt er nog altijd veel te leren van de Nederlander, en blijft hij zich daarom spiegelen aan de regerend wereldkampioen.

Liam Lawson was begin 2025 twee Grands Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar werkte voor zijn korte stint achter het stuur van de RB21 al langer samen met de regerend wereldkampioen. “Ik heb maar twee races als teamgenoot van hem gereden, maar zelfs van een afstand kun je al ontzettend veel leren van Verstappen”, vertelt Lawson openhartig in gesprek met Automoto.it.

LEES OOK: ‘Spoedberaad in Maranello, Ferrari-top wil team uit het slop trekken’

“Alle teams delen basisdata, GPS-data bijvoorbeeld. Daardoor kun je je vergelijken met andere coureurs.” Dat doet Lawson dan ook – met niemand minder dan de regerend wereldkampioen zelf. “Ik vergelijk mezelf al een paar jaar met Max (Verstappen, red.). Wat hij doet is gewoon indrukwekkend. Hij is ontzettend snel, extreem consistent en volledig in controle over de auto.”

2026

Lawson staat momenteel veertiende in het kampioenschap met dertig punten, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar met 39 punten op plek negen staat. Ondanks enkele sterke optredens kent de Nieuw-Zeelander een lastig seizoen. Lawson heeft bovendien nog geen contract voor 2026 op zak. Met nog zes raceweekenden te gaan liggen er echter nog volop kansen om zichzelf in de kijker te rijden. Lawson zal alles op alles moeten zetten om de Red Bull-familie te overtuigen van zijn waarde voor een mogelijk stoeltje in 2026.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.