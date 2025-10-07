Na de teleurstellende resultaten tijdens de GP van Singapore luidt Ferrari de noodklok. Coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton finishten respectievelijk als zesde en achtste, en sprokkelden slechts enkele WK-punten bij elkaar voor de Scuderia. Leclerc gaf na afloop toe dat een podiumplek voorlopig buiten bereik ligt. Naar verluidt komt de Ferrari-top deze week bijeen om te bespreken hoe men het team weer op de rails kan krijgen.

Ferrari en de tifosi hadden hoge verwachtingen van dit Formule 1-jaar. Na een sterke tweede seizoenshelft in 2024 hoopte het team – met Lewis Hamilton in de gelederen – eindelijk mee te kunnen dingen naar wereldtitels. Maar ook met de zevenvoudig wereldkampioen aan boord kon de Scuderia zelden een vuist maken tegen de andere topteams. Inmiddels moet het vrezen voor zijn derde plaats in het constructeurskampioenschap. Middenmoter Williams – dat sinds de zomerstop slechts zes punten minder heeft gescoord dan Ferrari – hijgt gevaarlijk in de nek.

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports vindt er deze week een ‘serieuze’ en ‘pragmatische’ vergadering plaats binnen de Ferrari-top. Voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna worden in Maranello verwacht voor een spoedberaad. Naar verluidt wil Ferrari koste wat kost achterhalen hoe het team deze ‘donkerste dagen’ in de Formule 1 kan doorstaan – en er sterker uit kan komen. Lewis Hamilton plaatste maandag al een optimistisch bericht op sociale media, waarin hij benadrukte dat Ferrari achter de schermen significante vooruitgang boekt.

