Liam Lawson ziet een Red Bull-promotie voor Racing Bulls-collega Isack Hadjar wel gebeuren. De Fransman verbaasde de hele paddock met zijn podiumplaats in Zandvoort, en is sindsdien de favoriet om in 2026 eventueel Yuki Tsunoda te vervangen als teamgenoot van Max Verstappen. Volgens Lawson is Hadjar alvast klaar voor een potentiële Red Bull-overstap: ‘Isack doet alles goed op dit moment’.

Na twee raceweekenden was het voor Liam Lawson al klaar bij Red Bull in 2025. De Nieuw-Zeelander kon geen kostbare WK-punten pakken voor de Oostenrijkers, en moest daarom al voor de GP Japan zijn plaatsje afstaan aan Yuki Tsunoda. Maar ook de Japanner worstelt met de RB21, en reed nog maar in vier van zijn veertien races in dienst van Red Bull de top-tien in. Geruchten over de toekomst van Tsunoda doen daarom alweer de ronde, en de naam van Isack Hadjar wordt steeds vaker genoemd als potentiële nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Hadjar klaar voor Red Bull-promotie

Lawson denkt in ieder geval dat Hadjar alvast klaar is voor een promotie naar Red Bull. “Hij heeft het echt goed gedaan dit jaar”, zegt de Racing Bulls-coureur in Monza. “Om dit jaar een podium te halen, is behoorlijk knap. Ik denk dat veel coureurs zich al klaar voelen voor de volgende stap. Isack doet alles goed op dit moment.” Hoewel de Red Bull-auto van 2026 nog één groot vraagteken is, ziet Lawson hoe Hadjar als coureur wel helemaal klaar is om bij de Oostenrijkers in te stappen.

Mocht Hadjar inderdaad de nieuwe teamgenoot van Verstappen worden, dan is de kans voor Lawson om weer bij Red Bull terug te keren in ieder geval voorlopig verkeken. Zelf zegt de Nieuw-Zeelander niet zo erg met zijn toekomst in de Formule 1 bezig te zijn. “Ik probeer gewoon elk raceweekend het maximale eruit te halen”, onthult Lawson. “Het is voor mij onduidelijk wanneer de beslissingen (over 2026, red.) precies worden genomen, dus ik focus we op de nog overgebleven races van het seizoen. Er kan nog veel gebeuren. Mijn doel is vooral om überhaupt in de Formule 1 te blijven.”

