Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft geen goed woord over voor de aanvaring tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson tijdens de GP Italië. De twee oud-teamgenoten kwamen elkaar tegen op Monza, waardoor de Japanner schade opliep aan zijn RB21. ‘Dat was ongelooflijk dom’, aldus Marko.

Na een finishplaats in de top-tien op Zandvoort, behaalde Yuki Tsunoda in Monza wederom geen WK-punten voor zijn team Red Bull. Meer dan een dertiende plaats zat er voor de Japanner niet in, terwijl teamgenoot Max Verstappen de 66ste overwinning uit zijn carrière pakte. Tot overmaat van ramp voor Tsunoda kwam hij tijdens de Italiaanse race ook nog even in contact met Racing Bulls-coureur Liam Lawson.

Tsunoda haalde halverwege de Grand Prix Lawson in onderweg naar de Roggia-chicane, voordat de Nieuw-Zeelander terug vocht. De coureurs reden vervolgens tegen elkaar aan, en gingen samen de baan af. Tsunoda hield vloerschade over aan het incident. Volgens adviseur Helmut Marko was het incident tussen de twee ‘onnodig’. “De botsing met Lawson, van ons eigen team, was ongelooflijk dom”, windt Marko er geen doekjes om, tegenover Sky Deutschland. “De auto liep er flinke schade door op.”

Marko verdedigt Tsunoda

Laurent Mekies – sinds het ontslag van Christian Horner na de GP Groot-Brittannië de nieuwe teambaas van Red Bull – was milder voor Tsunoda. “Als ik naar de kwalificatie kijk, zie ik het nog steeds als een goed weekend”, vertelt de Fransman. “Hij zat slechts twee tienden achter Max in Q1. En Max was niet bepaald langzaam dit weekend. Het gat was groter in Q3, maar hij was als eerste op de baan toen. Dat hielp niet.”

