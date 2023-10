Waar Max Verstappen na de Grand Prix van de Verenigde Staten nog de kop van Jut was bij de fans van Sergio Pérez, was Charles Leclerc dat zondag na de race in Mexico. Zij rekenden Leclerc na afloop duidelijk hoorbaar de uitvalbeurt van hun lokale held aan.

“Er is een hoop boegeroep”, constateerde de coureur van Ferrari enigszins verbaasd in zijn eerste reactie na de finish. Ook op social media kreeg Leclerc er her en der van langs. Zijn uitleg na afloop was echter alleszins redelijk omtrent de touché met Pérez in bocht 1. “Ik kon geen kant op en ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Ik vind het ook niet leuk voor ‘Checo’ dat zijn wedstrijd eindigde, maar ik kon in die situatie nergens naartoe.”

Het voorval was er een waarbij Pérez na de start, á la zijn teamgenoot Max Verstappen in 2021, buitenom ging bij de auto’s voor hem. De Mexicaan raakte bij het ingaan van de eerste bocht echter zelf Leclerc, die daarom terecht opmerkte dat hem geen blaam trof.

Waar Pérez bij de touché veel schade opliep en de strijd moest staken, kon de Monegask doorrijden. Hij kwam uiteindelijk als derde over de finish achter Verstappen en Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Leclerc, schouderophalend: “Meer zat er, ondanks de pole position, voor ons simpelweg niet in.”

Bekijk de video van Viaplay met touché Leclerc en Pérez

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!