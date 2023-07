Charles Leclerc mocht op Circuit Spa-Francorchamps voor de derde keer dit seizoen het Grand Prix-podium betreden. Was de Ferrari-coureur eerder dit jaar derde in Azerbeidzjan en tweede in Oostenrijk, in België volgde een nieuwe P3.

Door de gridstraf van Max Verstappen was Charles Leclerc de Grand Prix van België vanaf pole gestart, maar al in de eerste ronde werd de Monegask ingehaald door Sergio Pérez. Niet veel later zag Leclerc in zijn achteruitkijkspiegels de oprukkende Verstappen opduiken. Leclerc raakte niet van slag en bleef zijn eigen race rijden, strijdend met Lewis Hamilton om de podiumkruimels.

Terugblikkend was de Ferrari-coureur tevreden over de vorm van de Scuderia. “We hebben qua snelheid best een lekker weekend gehad, vooral voor mij tijdens de race. Het is jammer dat [teamgenoot] Carlos niet van die snelheid kon profiteren. We hebben nog veel werk te verrichten ten opzichte van Red Bull. Ze hebben nog steeds heel erg veel voorsprong.”

In gevecht met Hamilton

Over zijn duel met Hamilton zei Leclerc. “Ik kon hem prima achter me houden totdat me verteld werd dat ik brandstof moest sparen en toen werd het wat lastig. Maar mijn leven werd weer wat makkelijker, toen ik zag dat hij voor de snelste ronde ging.”

